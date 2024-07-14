Олимпийская сборная Украины сыграла вничью с Египтом в первом товарищеском матче

Олимпийская сборная Украины Ротаня не смогла обыграть Египет
Олимпийская сборная Украины по футболу под руководством Руслана Ротаня готовится к ОИ-2024. Команда сыграла первый товарищеский матч перед главным турниром четырехлетия.
В контрольной игре команда сыграла с Олимпийской командой Египта, сообщил портал Новини.LIVE.
Украина не победила Египет
Игра прошла во французском мусте Сен-Поль-ле-Дакс.
Сборная Украины быстро открыла счет усилиями Брагару. При этом команда не смогла развить игру в свою пользу.
Во втором тайме на 75-й минуте Египет усилиями Ахмеда Атефа Катты сравнял счет.
Украина U-23 — Египет U-23 — 1:1
Голы: Брагару, 11 — Ахмед Атеф Катта, 75
Отметим, что футбольный олимпийский турнир стартует 24 июля и продлится до 10 августа. Матчи будут играть в Париже, Бордо, Марселе, Лионе, Нанте, Ницце и Сент-Этьене.
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