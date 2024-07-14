Олимпийская сборная Украины сыграла вничью с Египтом в первом товарищеском матче

Максим Брагар в матче с Египтом. Фото: УАФ

Олимпийская сборная Украины по футболу под руководством Руслана Ротаня готовится к ОИ-2024. Команда сыграла первый товарищеский матч перед главным турниром четырехлетия.

В контрольной игре команда сыграла с Олимпийской командой Египта, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Украина не победила Египет

Игра прошла во французском мусте Сен-Поль-ле-Дакс.

Сборная Украины быстро открыла счет усилиями Брагару. При этом команда не смогла развить игру в свою пользу.

Во втором тайме на 75-й минуте Египет усилиями Ахмеда Атефа Катты сравнял счет.

Украина U-23 — Египет U-23 — 1:1

Голы: Брагару, 11 — Ахмед Атеф Катта, 75

Отметим, что футбольный олимпийский турнир стартует 24 июля и продлится до 10 августа. Матчи будут играть в Париже, Бордо, Марселе, Лионе, Нанте, Ницце и Сент-Этьене.

Сборная Украины попала в группу "В" с Аргентиной, Марокко и Ираком.

Напомним, Миколенко выбрал новый клуб — "Эвертон" готовится для трансфера.

"Динамо" может продать полузащитника в "Левый берег" — подробности.

Судаков готовится к уходу из "Шахтера" — клуб получит выгодное предложение.

Цыганков уйдет из "Жироны" — два клуба ведут борьбу за украинца.

В дом экс-футболиста сборной Украины попала ракета.