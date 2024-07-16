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Родри и Ямал попали в символическую сборную Евро-2024

16 июля 2024 19:02
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Стала известна символическая сборная Евро-2024 – кто туда попал
Болельщики празднуют победу Испании на Евро-2024. Фото: Reuters
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

УЕФА обнародовал символическую сборную Евро-2024. Лучших определяли тренеры турнира, среди которых Рафа Бенитес, Дэвид Мойес, Уле Гуннар Сульшер и другие.

Об этом сообщает UEFA EURO 2024.

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Символическая сборная Евро-2024

Больше мест в символической команде получили испанцы — им досталось шесть мест. Другие финалисты — англичане получили одно место.

Среди лучших футболистов Джамал Мусиала и Мануэль Аканджи, Родри, Ламин Ямаль и другие.

Символическая сборная Евро-2024 от УЕФА:

Вратарь: Майк Меньян (Франция).

Защитники: Кайл Уокер (Англия), Уильям Салиба (Франция), Мануэль Аканджи (Швейцария), Марк Кукурелья (Испания).

Полузащитники: Родри, Фабиан Руис, Дани Ольмо (все — Испания).

Нападающие: Ламин Ямал (Испания), Джамал Мусиала (Германия), Нико Уильямс (Испания).

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футбол УЕФА Евро-2024 Родри Ламин Ямал

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