Стала известна символическая сборная Евро-2024 – кто туда попал

Болельщики празднуют победу Испании на Евро-2024. Фото: Reuters

УЕФА обнародовал символическую сборную Евро-2024. Лучших определяли тренеры турнира, среди которых Рафа Бенитес, Дэвид Мойес, Уле Гуннар Сульшер и другие.

Об этом сообщает UEFA EURO 2024.

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Символическая сборная Евро-2024

Больше мест в символической команде получили испанцы — им досталось шесть мест. Другие финалисты — англичане получили одно место.

Среди лучших футболистов Джамал Мусиала и Мануэль Аканджи, Родри, Ламин Ямаль и другие.

👕✨ Introducing the UEFA EURO 2024 Team of Tournament, как selected by UEFA's Technical Observer panel. #EURO2024 pic.twitter.com/ITp3ipcWxF — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 16, 2024

Символическая сборная Евро-2024 от УЕФА:

Вратарь: Майк Меньян (Франция).

Защитники: Кайл Уокер (Англия), Уильям Салиба (Франция), Мануэль Аканджи (Швейцария), Марк Кукурелья (Испания).

Полузащитники: Родри, Фабиан Руис, Дани Ольмо (все — Испания).

Нападающие: Ламин Ямал (Испания), Джамал Мусиала (Германия), Нико Уильямс (Испания).

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