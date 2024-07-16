Стала известна символическая сборная Евро-2024 – кто туда попал

Родри и Ямал попали в символическую сборную Евро-2024
УЕФА обнародовал символическую сборную Евро-2024. Лучших определяли тренеры турнира, среди которых Рафа Бенитес, Дэвид Мойес, Уле Гуннар Сульшер и другие.
Об этом сообщает UEFA EURO 2024.
Символическая сборная Евро-2024
Больше мест в символической команде получили испанцы — им досталось шесть мест. Другие финалисты — англичане получили одно место.
Среди лучших футболистов Джамал Мусиала и Мануэль Аканджи, Родри, Ламин Ямаль и другие.
👕✨ Introducing the UEFA EURO 2024 Team of Tournament, как selected by UEFA's Technical Observer panel. #EURO2024 pic.twitter.com/ITp3ipcWxF— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 16, 2024
Символическая сборная Евро-2024 от УЕФА:
Вратарь: Майк Меньян (Франция).
Защитники: Кайл Уокер (Англия), Уильям Салиба (Франция), Мануэль Аканджи (Швейцария), Марк Кукурелья (Испания).
Полузащитники: Родри, Фабиан Руис, Дани Ольмо (все — Испания).
Нападающие: Ламин Ямал (Испания), Джамал Мусиала (Германия), Нико Уильямс (Испания).
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