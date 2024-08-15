Отец Ламина Ямала Минур Насрауи получил ножевое ранение

Отца Ямала ранили ножом в драке — что известно
Отец молодого футболиста Ламина Ямала Минур Насрауи получил ножевое ранение после потасовки. Сообщается, что вечером на парковке на него напали неизвестные.
Об этом пишет lavanguardia.com.
Отец Ямала получил ранение
В издании отмечают, что между Насрауи и нападающим возник спор, а впоследствии драка. В результате он получил ножевое ранение. Врачи уже оказали 35-летнему мужчине необходимую помощь.
Пока его жизни ничего не угрожает и он находится дома.
Прибывшая на место происшествия полиция уже ищет свидетелей и проводит расследование. Одной из версий причин драки является "сведение счетов".
17-летний Ламин Ямал — новая звезда футбола. Юный футболист выиграл Евро-2024 в составе сборной Испании и был признан лучшим молодым игроком турнира.
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