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Отца Ямала ранили ножом в драке — что известно

15 августа 2024 11:01
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Отец Ламина Ямала Минур Насрауи получил ножевое ранение
Ламин Ямал. Фото: UEFA
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Отец молодого футболиста Ламина Ямала Минур Насрауи получил ножевое ранение после потасовки. Сообщается, что вечером на парковке на него напали неизвестные.

Об этом пишет lavanguardia.com.

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В издании отмечают, что между Насрауи и нападающим возник спор, а впоследствии драка. В результате он получил ножевое ранение. Врачи уже оказали 35-летнему мужчине необходимую помощь.

Ламин Ямаль с отцом
Ламин Ямал с отцом. Фото: La Vanguardia

Пока его жизни ничего не угрожает и он находится дома.

Прибывшая на место происшествия полиция уже ищет свидетелей и проводит расследование. Одной из версий причин драки является "сведение счетов".

17-летний Ламин Ямал — новая звезда футбола. Юный футболист выиграл Евро-2024 в составе сборной Испании и был признан лучшим молодым игроком турнира.

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драка футбол полиция Барселона Ламин Ямал

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