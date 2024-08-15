Отец Ламина Ямала Минур Насрауи получил ножевое ранение

Ламин Ямал. Фото: UEFA

Отец молодого футболиста Ламина Ямала Минур Насрауи получил ножевое ранение после потасовки. Сообщается, что вечером на парковке на него напали неизвестные.

Об этом пишет lavanguardia.com.

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Отец Ямала получил ранение

В издании отмечают, что между Насрауи и нападающим возник спор, а впоследствии драка. В результате он получил ножевое ранение. Врачи уже оказали 35-летнему мужчине необходимую помощь.

Ламин Ямал с отцом. Фото: La Vanguardia

Пока его жизни ничего не угрожает и он находится дома.

Прибывшая на место происшествия полиция уже ищет свидетелей и проводит расследование. Одной из версий причин драки является "сведение счетов".

17-летний Ламин Ямал — новая звезда футбола. Юный футболист выиграл Евро-2024 в составе сборной Испании и был признан лучшим молодым игроком турнира.

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