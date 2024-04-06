Баварія дозволила Ганденгайму зробити камбек, Байєр переміг та відірвався на 16 очок
У рамках двадцять восьмого туру німецької Бундесліги "Баварія" поїхала в гості до "Ганденгайму", а "Байєр" грав у Берліні з "Уніоном". У результаті відрив лідера збільшився ще на 3 очки, а доля "Срібної салатниці" майже вирішена.
Подробиці матчів та відео — у матеріалі Новини.LIVE.
"Баварія" домінувала у першому таймі. У його другій половині мюнхенці забили двічі — спочатку Кейн відкрив рахунок, після чого Гнабрі подвоїв їхню перевагу.
У другому таймі господарі поля зуміли повністю перевернути гру. Спочатку їм вдалося відновити паритет завдяки голам Зесси і Кляйндінста.
Трохи пізніше Кляйндіст відзначився ще раз, що вивело його подарувала справжню сенсацію та фактично поставило крапку в надіях "Баварії" на боротьбу за чемпіонство.
За крок до чемпіонства
"Байєр" скористався шансом суперників сповна. Вже у компенсований до першого тайму час господарі поля залишилися у меншості через вилучення Госенса після отримання ним другої жовтої картки.
Ще до перерви гості встигли вийти вперед завдяки голу Вірца з пенальті. Колектив Хабі Алонсо продовжував контролювати хід поєдинку, але збільшити свою перевагу не зумів, тож фінальний свисток зафіксував мінімальний успіх Леверкузена.
Таким чином "фармацевти" можуть стати чемпіонами вже у наступному турі. У разі перемоги над "Вердером" 14 квітня підопічні Алонсо будуть недосяжні для Мюнхена.
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