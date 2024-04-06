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Бавария позволила Ханденхайму сделать камбек, Байер победил и оторвался на 16 очков

6 апреля 2024 19:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Бавария позволила Ханденхайму сделать камбек, Байер победил и оторвался на 16 очков
Кейн и Мюллер. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В рамках двадцать восьмого тура немецкой Бундеслиги "Бавария" поехала в гости к "Ганденхайму", а "Байер" играл в Берлине с "Унионом". В результате отрыв лидера увеличился еще на 3 очка, а судьба "Серебряной салатницы" почти решена.

Подробности матчей и видео - в материале Новини.LIVE.

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"Бавария" доминировала в первом тайме. В его второй половине мюнхенцы забили дважды — сначала Кейн открыл счет, после чего Гнабри удвоил их преимущество.

Во втором тайме хозяева поля смогли полностью перевернуть игру. Сначала им удалось восстановить паритет благодаря голам Зессы и Кляйндиста.

Чуть позже Кляйндист отличился еще раз, что вывело его подарившую настоящую сенсацию и фактически поставило точку в надеждах "Баварии" на борьбу за чемпионство.

В шаге от чемпионства

"Байер" воспользовался шансом соперников сполна. Уже в компенсированное к первому тайма время хозяева поля остались в меньшинстве из-за изъятия Госенса после получения им второй желтой карточки.

Еще до перерыва гости успели выйти вперед благодаря голу Верца из пенальти. Коллектив Хаби Алонсо продолжал контролировать ход поединка, но увеличить свое преимущество не сумел, так что финальный свисток зафиксировал минимальный успех Леверкузена.

Таким образом, "фармацевты" могут стать чемпионами уже в следующем туре. В случае победы над "Вердером" 14 апреля подопечные Алонсо будут недостижимы для Мюнхена.

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Бавария
Харри Кейн
Бундеслига
Хаби Алонсо
Байер

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