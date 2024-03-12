Баварія хоче повернути Нагельсманна
Керівництво мюнхенської "Баварії" може знову запросити Юліана Нагельсманна на посаду головного тренера команди. У клубі вирішили, що звільнення молодого фахівця було помилкою.
Зміна тренера в "Баварії" відбудеться найближчого літа, повідомляє Sky Sport Deutschland.
Юліан Нагельсманн очолив збірну Німеччини після дострокового звільнення з "Баварії" навесні 2023 року. Контракт із Німецькою футбольною спілкою діє до кінця літа. Подальше рішення про співпрацю з 36-річним тренером буде ухвалено після виступу Бундестім на чемпіонаті Європи.
Нагельсман повертається в "Баварію"
Проте сам тренер не хоче залишатися у національній команді та прагне повернутися до роботи у клубному футболі. Нагельсман може очолити англійський "Ньюкасл", який виявляє інтерес до німецького фахівця.
Проте "Баварія" може поборотися за свого колишнього тренера. У клубі вважають, що поспішили зі звільненням Нагельсманна, який заслуговує на другий шанс. Невідомо, як сам наставник сприйме такий варіант і чи немає в нього образи до колишнього клубу.
Дортмундська "Боруссія" теж розглядає варіант із запрошенням Нагельсманна. Проте "бджоли" можуть зробити новим головним тренером і Нурі Шахіна, якщо нинішній наставник Едін Терзіч не виведе команду до Ліги чемпіонів за підсумками сезону.
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