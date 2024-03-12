Баварія хоче повернути Нагельсманна

Юліан Нагельсман відповідає на запитання журналістів. Фото: instagram.com/dfb_team/

Керівництво мюнхенської "Баварії" може знову запросити Юліана Нагельсманна на посаду головного тренера команди. У клубі вирішили, що звільнення молодого фахівця було помилкою.

Зміна тренера в "Баварії" відбудеться найближчого літа, повідомляє Sky Sport Deutschland.

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Юліан Нагельсманн очолив збірну Німеччини після дострокового звільнення з "Баварії" навесні 2023 року. Контракт із Німецькою футбольною спілкою діє до кінця літа. Подальше рішення про співпрацю з 36-річним тренером буде ухвалено після виступу Бундестім на чемпіонаті Європи.

Юліан Нагельсманн на тренуванні збірної Німеччини. Фото: instagram.com/julian.nagelsmann/

Нагельсман повертається в "Баварію"

Проте сам тренер не хоче залишатися у національній команді та прагне повернутися до роботи у клубному футболі. Нагельсман може очолити англійський "Ньюкасл", який виявляє інтерес до німецького фахівця.

Проте "Баварія" може поборотися за свого колишнього тренера. У клубі вважають, що поспішили зі звільненням Нагельсманна, який заслуговує на другий шанс. Невідомо, як сам наставник сприйме такий варіант і чи немає в нього образи до колишнього клубу.

Дортмундська "Боруссія" теж розглядає варіант із запрошенням Нагельсманна. Проте "бджоли" можуть зробити новим головним тренером і Нурі Шахіна, якщо нинішній наставник Едін Терзіч не виведе команду до Ліги чемпіонів за підсумками сезону.

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