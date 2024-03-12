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Бавария хочет вернуть Нагельсманна

12 марта 2024 13:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бавария хочет вернуть Нагельсманна
Юлиан Нагельсманн отвечает на вопросы журналистов. Фото: instagram.com/dfb_team/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство мюнхенской "Баварии" может снова пригласить Юлиана Нагельсманна на должность главного тренера команды. В клубе решили, что увольнение молодого специалиста было ошибкой. 

Смена тренера в "Баварии" состоится ближайшим летом, сообщает Sky Sport Deutschland.

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Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии после досрочного увольнения из "Баварии" весной 2023 года. Контракт с Немецким футбольным союзом действует до конца лета-2024. Дальнейшее решение о сотрудничестве с 36-летним тренером будет принято в после выступления Бундестим на чемпионате Европы.

Юлиан Нагельсманн
Юлиан Нагельсманн на тренировке сборной Германии. Фото: instagram.com/julian.nagelsmann/

Нагельсманн возвращается в "Баварию" 

Однако сам тренер не хочет оставаться в национальной команде и стремится вернуться к работе в клубном футболе. Нагельсманн может возглавить английский "Ньюкасл", который проявляет интерес к немецкому специалисту. 

Однако "Бавария" может побороться за своего бывшего тренера. В клубе считают, что поспешили с увольнением Нагельсманна, который заслуживает второй шанс. Неизвестно, как сам наставник отнесется к такому варианту и нет ли у него обиды к бывшему клубу. 

Дортмундская "Боруссия" тоже рассматривает вариант с приглашением Нагельсманна. Однако "пчелы" могут сделать новым главным тренером и Нури Шахина, если нынешний наставник Эдин Терзич не выведет команду в Лигу чемпионов по итогам сезона. 

Напомним, Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер.

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спорт
футбол
Бавария
тренер
Юлиан Нагельсманн

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