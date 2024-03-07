Лидер Жироны перейдет в мюнхенскую Баварию

Футболисты "Жироны" перед матчем. Фото: instagram.com/miguel3gutierrez/

Руководство мюнхенской "Баварии" продолжает искать нового левого защитника. Эта позиция останется вакантной после ухода Альфонсо Дэйвиса.

Немецкий клуб нашел замену канадскому игроку в испанской "Жироне", сообщает Bild.

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Мигель Гутьеррес празднует гол. Фото: instagram.com/miguel3gutierrez/

Кого хочет подписать "Бавария"

Новичком мюнхенского клуба должен стать 22-летний левый защитник "Жироны" Мигель Гутьеррес. Летом 2022 года каталонцы заплатили "Реалу" 4 млн евро за этого футболиста. "Бавария" готова выкупить контракт Гутьерреса за 22 млн.

Изначально чемпионы Германии планировали подписать Тео Эрнандеса. Однако итальянский "Милан" запросил слишком высокую цену за одного из своих ведущих футболистов.

В сезоне 2023/2023 Мигель Гутьеррес сыграл в составе "Жироны" 31 поединок. Он забил один мяч и сделал шесть результативных передач.

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