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Лидер Жироны перейдет в мюнхенскую Баварию

7 марта 2024 14:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лидер Жироны перейдет в мюнхенскую Баварию
Футболисты "Жироны" перед матчем. Фото: instagram.com/miguel3gutierrez/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство мюнхенской "Баварии" продолжает искать нового левого защитника. Эта позиция останется вакантной после ухода Альфонсо Дэйвиса. 

Немецкий клуб нашел замену канадскому игроку в испанской "Жироне", сообщает Bild

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Мадридский "Реал" согласовал трансфер защитника "Баварии" Альфонсо Дэйвиса. Иронично, что немецкий клуб может заменить канадского игрока воспитанником "Реала". 

Мигель Гутьеррес
Мигель Гутьеррес празднует гол. Фото: instagram.com/miguel3gutierrez/

Кого хочет подписать "Бавария" 

Новичком мюнхенского клуба должен стать 22-летний левый защитник "Жироны" Мигель Гутьеррес. Летом 2022 года каталонцы заплатили "Реалу" 4 млн евро за этого футболиста. "Бавария" готова выкупить контракт Гутьерреса за 22 млн. 

Изначально чемпионы Германии планировали подписать Тео Эрнандеса. Однако итальянский "Милан" запросил слишком высокую цену за одного из своих ведущих футболистов. 

В сезоне 2023/2023 Мигель Гутьеррес сыграл в составе "Жироны" 31 поединок. Он забил один мяч и сделал шесть результативных передач.

Напомним, Зинченко готовится к уходу из "Арсенала" — на него претендуют два клуба.

Мудрику придется уйти из "Челси" в аренду. 

"Жирона" претендует на двух игроков "Шахтера" — о ком речь.

Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.

Шапаренко продолжит карьеру в Италии — "Динамо" готовит трансфер.

Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец. 

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