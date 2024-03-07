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Лідер Жирони перейде до мюнхенської Баварії

7 березня 2024 14:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лідер Жирони перейде до мюнхенської Баварії
Футболісти "Жирони" перед матчем. Фото: instagram.com/miguel3gutierrez/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво мюнхенської "Баварії" продовжує шукати нового лівого захисника. Ця позиція залишиться вакантною після відходу Альфонсо Дейвіса.

Німецький клуб знайшов заміну канадському гравцю в іспанській "Жироні", повідомляє Bild.

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Мадридський "Реал" погодив трансфер захисника "Баварії" Альфонсо Дейвіса. Іронічно, що німецький клуб може замінити канадського гравця вихованцем "Реала".

Мігель Гутьєррес
Мігель Гутьєррес святкує гол. Фото: instagram.com/miguel3gutierrez/

Кого хоче підписати "Баварія"

Новачком мюнхенського клубу має стати 22-річний лівий захисник "Жирони" Мігель Гутьєррес. Влітку 2022 року каталонці заплатили "Реалу" 4 млн євро за цього футболіста. "Баварія" готова викупити контракт Ґутьєрреса за 22 млн.

Спочатку чемпіони Німеччини планували підписати Тео Ернандеса. Проте італійський "Мілан" запросив надто високу ціну за одного зі своїх провідних футболістів.

У сезоні 2023/2023 Мігель Гутьєррес зіграв у складі "Жирони" 31 поєдинок. Він забив один м'яч та зробив шість результативних передач.

Нагадаємо, Зінченко готується до трансферу з "Арсенала" — на нього претендують два клуби.

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