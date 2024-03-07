Тухель збирається повернутися до Челсі

Тренер Томас Тухель після перемоги "Баварії" Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Німецький тренер Томас Тухель готовий розглянути можливість повернення до "Челсі" наприкінці нинішнього сезону. Лондонський клуб уже розпочав пошук заміни Маурісіо Почеттіно.

Тухель піде з "Баварії" за декілька місяців, нагадує The Sun.

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У вересні 2022 року 50-річного Томаса Тухеля було звільнено з посади головного тренера "Челсі" попри те, що за декілька місяців до цього виграв із "синіми" Лігу чемпіонів. Новий власник лондонського клубу Тодд Боелі відправив наставника у відставку невдовзі після свого приходу до "Челсі".

Томас Тухель керує грою "Баварії". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Повернення Тухеля

Влітку німецький тренер залишиться без роботи. Він домовився з "Баварією" про дострокове розірвання контракту. Тухель готовий знову спробувати сили у "Челсі" і вже провів попередню зустріч із власником лондонського клубу.

Кілька років тому стосунки Тухеля та Боелі були напруженими. Пізніше бізнесмен зрозумів, що зробив помилку, коли звільнив тренера. З того часу результати "Челсі" продовжували погіршуватися.

Власник "синіх" хоче вислухати аргументи німецького наставника, перш ніж ухвалити рішення про можливе повернення Тухеля на "Стемфорд Брідж". При цьому тренер упевнений, що зможе налагодити гру "синіх".

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