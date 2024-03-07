Тухель собирается вернуться в Челси

Тренер Томас Тухель после победы "Баварии". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Немецкий тренер Томас Тухель готов рассмотреть возможность возвращения в "Челси" в конце нынешнего сезона. Лондонский клуб уже начал поиск замены Маурисио Почеттино.

Тухель уйдет из "Баварии" через несколько месяцев, напоминает The Sun.

Читайте также:

В сентябре 2022 года 50-летний Томас Тухель был уволен с поста главного тренера "Челси" несмотря на то, что за несколько месяцев до этого выиграл с "синими" Лигу чемпионов. Новый владелец лондонского клуба Тодд Боэли отправил наставника в отставку вскоре после своего прихода в "Челси".

Томас Тухель руководит игрой "Баварии". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Возвращение Тухеля

Летом немецкий тренер останется без работы. Он договорился с "Баварией" о досрочном расторжении контракта. Тухель готов снова попробовать силы в "Челси" и уже провел предварительную встречу с владельцем лондонского клуба.

Несколько лет назад отношения Тухеля и Боэли были напряженными. Позже бизнесмен понял, что совершил ошибку, когда уволил тренера. С тех пор результаты "Челси" продолжали ухудшаться.

Владелец "синих" хочет выслушать аргументы немецкого наставника прежде чем принять решение о возможном возвращении Тухеля на "Стэмфорд Бридж". При этом тренер уверен, что сможет наладить игру "синих".

Напомним, Зинченко готовится к уходу из "Арсенала" — на него претендуют два клуба.

Мудрику придется уйти из "Челси" в аренду.

"Жирона" претендует на двух игроков "Шахтера" — о ком речь.

Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.

Шапаренко продолжит карьеру в Италии — "Динамо" готовит трансфер.

Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец.