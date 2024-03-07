Тухель собирается вернуться в Челси
Немецкий тренер Томас Тухель готов рассмотреть возможность возвращения в "Челси" в конце нынешнего сезона. Лондонский клуб уже начал поиск замены Маурисио Почеттино.
Тухель уйдет из "Баварии" через несколько месяцев, напоминает The Sun.
В сентябре 2022 года 50-летний Томас Тухель был уволен с поста главного тренера "Челси" несмотря на то, что за несколько месяцев до этого выиграл с "синими" Лигу чемпионов. Новый владелец лондонского клуба Тодд Боэли отправил наставника в отставку вскоре после своего прихода в "Челси".
Возвращение Тухеля
Летом немецкий тренер останется без работы. Он договорился с "Баварией" о досрочном расторжении контракта. Тухель готов снова попробовать силы в "Челси" и уже провел предварительную встречу с владельцем лондонского клуба.
Несколько лет назад отношения Тухеля и Боэли были напряженными. Позже бизнесмен понял, что совершил ошибку, когда уволил тренера. С тех пор результаты "Челси" продолжали ухудшаться.
Владелец "синих" хочет выслушать аргументы немецкого наставника прежде чем принять решение о возможном возвращении Тухеля на "Стэмфорд Бридж". При этом тренер уверен, что сможет наладить игру "синих".
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