"Баварія" — "Манчестер Юнайтед": стартові склади на матч ЛЧ

Томас Мюллер розводить руками. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Німецька "Баварія" приймає на "Арені Мюнхен" англійську "Манчестер Юнайтед". Це один із центральних поєдинків групового етапу турніру у квартеті "А".

Томас Тухель та Ерік Тен Хаг вже визначилися зі стартовими складами на гру, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Обидві команди мають намір розпочати єврокубкову кампанію з перемоги, але букмекери вважають фаворитом зустрічі господарів поля. Занадто багато проблем і скандалів докучають "червоним дияволам", і мюнхенці повинні цим скористатися.

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Склади команд

"Баварія": Ульрайх — Лаймер, Упамекано, Кім, Девіс — Кімміх (капітан), Горецка — Сане, Мусіала, Гнабрі — Кейн.

Тренер: Томас Тухель.

"Манчестер Юнайтед": Онана — Далот, Лінделеф, Мартінес, Регіллон — Каземіро, Бруну Фернандеш (капітан), Еріксен — Пеллістрі, Рашфорд — Хейлунд.

Тренер: Ерік Тен Хаг.

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