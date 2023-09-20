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"Баварія" — "Манчестер Юнайтед": стартові склади на матч ЛЧ

20 вересня 2023 21:00
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"Баварія" — "Манчестер Юнайтед": стартові склади на матч ЛЧ
Томас Мюллер розводить руками. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Німецька "Баварія" приймає на "Арені Мюнхен" англійську "Манчестер Юнайтед". Це один із центральних поєдинків групового етапу турніру у квартеті "А".

Томас Тухель та Ерік Тен Хаг вже визначилися зі стартовими складами на гру, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Обидві команди мають намір розпочати єврокубкову кампанію з перемоги, але букмекери вважають фаворитом зустрічі господарів поля. Занадто багато проблем і скандалів докучають "червоним дияволам", і мюнхенці повинні цим скористатися.

Пряма текстова трансляція матчу пройде на сайті Новини.LIVE. Усі важливі події максимально оперативно і точно.

Склади команд

"Баварія": Ульрайх — Лаймер, Упамекано, Кім, Девіс — Кімміх (капітан), Горецка — Сане, Мусіала, Гнабрі — Кейн.

Тренер: Томас Тухель.

"Манчестер Юнайтед": Онана — Далот, Лінделеф, Мартінес, Регіллон — Каземіро, Бруну Фернандеш (капітан), Еріксен — Пеллістрі, Рашфорд — Хейлунд.

Тренер: Ерік Тен Хаг.

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