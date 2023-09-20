"Баварія" — "Манчестер Юнайтед": стартові склади на матч ЛЧ
Німецька "Баварія" приймає на "Арені Мюнхен" англійську "Манчестер Юнайтед". Це один із центральних поєдинків групового етапу турніру у квартеті "А".
Томас Тухель та Ерік Тен Хаг вже визначилися зі стартовими складами на гру, повідомляє портал Новини.LIVE.
Обидві команди мають намір розпочати єврокубкову кампанію з перемоги, але букмекери вважають фаворитом зустрічі господарів поля. Занадто багато проблем і скандалів докучають "червоним дияволам", і мюнхенці повинні цим скористатися.
#UCL nights are back 🤩🏟️ #packmas #FCBMUN pic.twitter.com/LgiJ4B70Jv— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) September 20, 2023
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Склади команд
"Баварія": Ульрайх — Лаймер, Упамекано, Кім, Девіс — Кімміх (капітан), Горецка — Сане, Мусіала, Гнабрі — Кейн.
Тренер: Томас Тухель.
"Манчестер Юнайтед": Онана — Далот, Лінделеф, Мартінес, Регіллон — Каземіро, Бруну Фернандеш (капітан), Еріксен — Пеллістрі, Рашфорд — Хейлунд.
Тренер: Ерік Тен Хаг.
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