"Бавария" — "Манчестер Юнайтед": стартовые составы на матч ЛЧ

Томас Мюллер разводит руками. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Немецкая "Бавария" принимает на "Арене Мюнхен" английский "Манчестер Юнайтед". Это один из центральных поединков группового этапа турнира в квартете "А".

Томас Тухель и Эрик Тен Хаг уже определились со стартовыми составами на игру, сообщает портал Новини.LIVE.

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Обе команды собираются начать еврокубковую кампанию с победы, но букмекеры считают фаворитом встречи хозяев поля. Слишком много проблем и скандалов досаждают "красным дьяволам", и мюнхенцы должны этим воспользоваться.

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Составы команд

"Бавария": Ульрайх — Лаймер, Упамекано, Ким, Дэвис — Киммих (капитан), Горецка — Сане, Мусиала, Гнабри — Кейн.

Тренер: Томас Тухель.

"Манчестер Юнайтед": Онана — Далот, Линделеф, Мартинес, Региллон — Каземиро, Бруну Фернандеш (капитан), Эриксен — Пеллистри, Рашфорд — Хейлунд.

Тренер: Эрик Тен Хаг.

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