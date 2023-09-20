"Бавария" — "Манчестер Юнайтед": стартовые составы на матч ЛЧ
Немецкая "Бавария" принимает на "Арене Мюнхен" английский "Манчестер Юнайтед". Это один из центральных поединков группового этапа турнира в квартете "А".
Томас Тухель и Эрик Тен Хаг уже определились со стартовыми составами на игру, сообщает портал Новини.LIVE.
Обе команды собираются начать еврокубковую кампанию с победы, но букмекеры считают фаворитом встречи хозяев поля. Слишком много проблем и скандалов досаждают "красным дьяволам", и мюнхенцы должны этим воспользоваться.
#UCL nights are back 🤩🏟️#packmas #FCBMUN pic.twitter.com/LgiJ4B70Jv— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) September 20, 2023
Прямая текстовая трансляция матча пройдет на сайте Новини.LIVE. Все важные события — максимально оперативно и точно.
Составы команд
"Бавария": Ульрайх — Лаймер, Упамекано, Ким, Дэвис — Киммих (капитан), Горецка — Сане, Мусиала, Гнабри — Кейн.
Тренер: Томас Тухель.
"Манчестер Юнайтед": Онана — Далот, Линделеф, Мартинес, Региллон — Каземиро, Бруну Фернандеш (капитан), Эриксен — Пеллистри, Рашфорд — Хейлунд.
Тренер: Эрик Тен Хаг.
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