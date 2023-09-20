Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Бавария" — "Манчестер Юнайтед": стартовые составы на матч ЛЧ arrow

"Бавария" — "Манчестер Юнайтед": стартовые составы на матч ЛЧ

20 сентября 2023 21:00
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Бавария" — "Манчестер Юнайтед": стартовые составы на матч ЛЧ
Томас Мюллер разводит руками. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Немецкая "Бавария" принимает на "Арене Мюнхен" английский "Манчестер Юнайтед". Это один из центральных поединков группового этапа турнира в квартете "А". 

Томас Тухель и Эрик Тен Хаг уже определились со стартовыми составами на игру, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Обе команды собираются начать еврокубковую кампанию с победы, но букмекеры считают фаворитом встречи хозяев поля. Слишком много проблем и скандалов досаждают "красным дьяволам", и мюнхенцы должны этим воспользоваться. 

Прямая текстовая трансляция матча пройдет на сайте Новини.LIVE. Все важные события — максимально оперативно и точно. 

Составы команд 

"Бавария": Ульрайх — Лаймер, Упамекано, Ким, Дэвис — Киммих (капитан), Горецка — Сане, Мусиала, Гнабри — Кейн. 

Тренер: Томас Тухель. 

"Манчестер Юнайтед": Онана — Далот, Линделеф, Мартинес, Региллон — Каземиро, Бруну Фернандеш (капитан), Эриксен — Пеллистри, Рашфорд — Хейлунд. 

Тренер: Эрик Тен Хаг. 

Напомним, Лунин решил, где продолжит карьеру: пора прощаться с "Реалом". 

"Бавария" — "Манчестер Юнайтед": онлайн трансляция матча. 

Суркис рассказал, что ждет "Динамо" в будущем. 

Холанд может уйти из "Манчестер Сити": готовится трансферный рекорд. 

Миколенко уйдет из "Эвертона": есть интерес из известного клуба. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз