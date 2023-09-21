"Баварія" — "Манчестер Юнайтед" у ЛЧ забили сім м'ячів на двох: відео голів

Гаррі Кейн перед забитим пенальті. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Баварія" приймала "Манчестер Юнайтед". Матч вийшов дуже результативним.

"Баварія" вдома перемогла з рахунком 4:3, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Феєрія забитих м'ячів

У складі господарів, які грали без дискваліфікованого головного тренера Томаса Тухеля, у першому таймі забили Лерой Сане та Серж Гнабрі. У другій половині матчу Гаррі Кейн реалізував пенальті, а на другій доданій хвилині перемогу приніс Матіс Тель.

У "Манчестер Юнайтед" забивали Расмус Хойлунд та двічі Каземіро.

"Баварія" — "Манчестер Юнайтед" — 4:3

Голи: Сане, 28, Гнабрі, 32, Кейн, 54 (пен.), Тель, 90+2 — Гойлунд, 49, Каземіро, 88, 90+5.

"Баварія": Ульрайх — Лаймер, Упамекано, Кім, Девіс — Горецька, Кімміх — Сане (Тель, 87), Мусіала (Шупо-Мотінг, 74), Гнабрі (Коман, 63) — Кейн (Мюллер, 87).

Головний тренер Томас Тухель.

"Манчестер Юнайтед": Онана — Далот, Лінделеф, Мартінес, Регілон — Каземіро, Еріксен — Пеллістрі (Гарначо, 81), Фернандеш, Рашфорд — Гойлунд (Марсьяль, 81).

Головний тренер Ерік Тен Хааг.

За підсумками матчу відзначимо кілька цікавих фактів. У нинішньому сезоні у площину воріт Андре Онана з 12 ударів у площину дев'ять завершилися голами. Рідко це вина голкіпера, але статистика для Андре дуже погана.

До того ж "МЮ" вперше з 2021 року пропустив щонайменше по два м'ячі у п'яти матчах поспіль.

У "Баварії" досягнення інші, оскільки вони протягом 35 матчів не програють на стадії групового етапу Ліги чемпіонів.

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