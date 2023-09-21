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"Бавария"— "Манчестер Юнайтед" в ЛЧ забили семь мячей на двоих: видео голов

21 сентября 2023 07:15
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Агабекян Карен
редактор
"Бавария"— "Манчестер Юнайтед" в ЛЧ забили семь мячей на двоих: видео голов
Харри Кейн перед забитым пенальти. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионом "Бавария" принимала "Манчестер Юнайтед". Матч получился очень результативным.

"Бавария" дома победила со счетом 4:3, сообщил портал Новини.LIVE.

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В группе A вместе с немецкой "Баварией" и английским "Манчестер Юнайтед" играют датские "Копенгаген" и турецкий "Галатасарай".

Феерия забитых мячей

В составе хозяев, которые играли без дисквалифицированного главного тренера Томаса Тухеля, в первом тайме забили Лерой Сане, Серж Гнабри. Во второй половине матча Харри Кейн реализовал пенальти, а на второй добавленной минуте победу принес Матис Тель.

У "Манчестер Юнайтед" забивали Расмус Хойлунд и дважды Каземиро.

"Бавария" — "Манчестер Юнайтед" — 4:3

Голы: Сане, 28, Гнабри, 32, Кейн, 54 (пен.), Тель, 90+2 — Гойлунд, 49, Каземиро, 88, 90+5.

"Бавария": Ульрайх — Лаймер, Упамекано, Ким, Дэвис — Горецка, Киммих — Сане (Тель, 87), Мусиала (Шупо-Мотинг, 74), Гнабри (Коман, 63) — Кейн (Мюллер, 87).

Главный тренер: Томас Тухель.

"Манчестер Юнайтед": Онана — Далот, Линделеф, Мартинес, Регилон — Каземиро, Эриксен — Пеллистри (Гарначо, 81), Фернандеш, Рашфорд — Гойлунд (Марсьяль, 81).

Главный тренер: Эрик Тен Хааг.

По итогам матча давайте отметим несколько интересных фактов. В нынешнем сезоне в створ ворот Андре Онана из 12 ударов в створ девять завершились голами. Редко это вина голкипера, но статистика для резюме Андре очень плохая.

К тому же, "МЮ" впервые с 2021 года пропустил минимум по два мяча в пяти матчах подряд.

У "Баварии" достижения иные, поскольку они в течение 35 матчей не проигрывают на стадии группового этапа Лиги чемпионов.

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