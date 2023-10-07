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"Баварія" втратить провідного гравця через сварку з Тухелем: про кого йдеться

7 жовтня 2023 21:39
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"Баварія" втратить провідного гравця через сварку з Тухелем: про кого йдеться
Томас Тухель після перемоги "Баварії" Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник збірної Канади Альфонсо Девіс може стати футболістом мадридського "Реала" чи англійського "Манчестер Сіті". Мюнхенська "Баварія" готова продати гравця. 

Причиною зміни гравцем клубу є конфлікт із головним тренером, повідомляє Bild.

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Одразу кілька європейських грандів мають намір підписати лівого захисника мюнхенської "Баварії" Альфонсо Девіса. Німецький клуб не утримуватиме футболіста, якщо отримає за нього щонайменше 60 млн євро.

Куди перейде Альфонсо Девіс

Мадридський "Реал" та "Манчестер Сіті" посперечаються за 22-річного канадського футболіста. Контракт Альфонсо Девіса з "Баварією" діє до літа 2025 року. І англійці, і іспанці хочуть підписати гравця пізніше червня наступного року. При цьому "Манчестер Сіті" серйозно налаштований отримати футболіста. Чемпіони Англії готові зробити "Баварії" вигіднішу пропозицію, ніж "Реал".

Альфонсо Девіс
Альфонсо Девіс у матчі Ліги чемпіонів. Фото: instagram.com/alphonsodavies/

Останніми місяцями в Альфонсо Девіса виникли розбіжності з головним тренером мюнхенської команди Томасом Тухелем. Про причини цього конфлікту нічого не відомо. Однак, це не перший футболіст "Баварії", який конфліктує з тренерським штабом. Така сама ситуація склалася у Лероя Сане.

У сезоні 2023/2024 Альфонсо Девіс зіграв за "Баварію" десять матчів у всіх турнірах, у яких зробив три результативні передачі.

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