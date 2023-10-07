Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Бавария" потеряет ключевого игрока из-за ссоры с Тухелем: о ком речь arrow

"Бавария" потеряет ключевого игрока из-за ссоры с Тухелем: о ком речь

7 октября 2023 21:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Бавария" потеряет ключевого игрока из-за ссоры с Тухелем: о ком речь
Томас Тухель после победы "Баварии". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Канады Альфонсо Дэвис может стать футболистом мадридского "Реала" или английского "Манчестер Сити". Мюнхенская "Бавария" готова продать игрока. 

Причиной смены игроком клуба является конфликт с главным тренером, сообщает Bild

Читайте также:

Сразу несколько европейских грандов собираются подписать левого защитника мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвиса. Немецкий клуб не будет удерживать футболиста, если получит за него как минимум 60 млн евро. 

Куда перейдет Альфонсо Дэвис 

Мадридский "Реал" и "Манчестер Сити" поспорят за 22-летнего канадского футболиста. Контракт Альфонсо Дэвиса с "Баварией" действует до лета 2025 года. И англичане, и испанцы хотят подписать игрока не позже июня следующего года. При этом "Манчестер Сити" серьезно настроен заполучить футболиста. Чемпионы Англии готовы сделать "Баварии" более выгодное предложение, чем "Реал". 

Альфонсо Дэвис
Альфонсо Дэвис в матче Лиги чемпионов. Фото: instagram.com/alphonsodavies/

В последние месяцы у Альфонсо Дэвиса возникли разногласия с главным тренером мюнхенской команды Томасом Тухелем. О причинах этого конфликта ничего не известно. Однако это не первый футболист "Баварии", который конфликтует с тренерским штабом. Такая же ситуация сложилась у Лероя Сане. 

В сезоне 2023/2024 Альфонсо Дэвис сыграл за "Баварию" десять матчей во всех турнирах, в которых сделал три результативные передачи. 

Напомним, Миколенко покинет "Эвертон": в какой клуб перейдет защитник. 

"Динамо" продаст двух игроков основного состава: о ком идет речь. 

Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб. 

Довбик готовится уйти из "Жироны": форвардом интересуются в Англии. 

Бывший тренер "Шахтера" может возглавить мадридский "Реал". 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз