"Бавария" потеряет ключевого игрока из-за ссоры с Тухелем: о ком речь

Томас Тухель после победы "Баварии". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Защитник сборной Канады Альфонсо Дэвис может стать футболистом мадридского "Реала" или английского "Манчестер Сити". Мюнхенская "Бавария" готова продать игрока.

Причиной смены игроком клуба является конфликт с главным тренером, сообщает Bild.

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Сразу несколько европейских грандов собираются подписать левого защитника мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвиса. Немецкий клуб не будет удерживать футболиста, если получит за него как минимум 60 млн евро.

Куда перейдет Альфонсо Дэвис

Мадридский "Реал" и "Манчестер Сити" поспорят за 22-летнего канадского футболиста. Контракт Альфонсо Дэвиса с "Баварией" действует до лета 2025 года. И англичане, и испанцы хотят подписать игрока не позже июня следующего года. При этом "Манчестер Сити" серьезно настроен заполучить футболиста. Чемпионы Англии готовы сделать "Баварии" более выгодное предложение, чем "Реал".

Альфонсо Дэвис в матче Лиги чемпионов. Фото: instagram.com/alphonsodavies/

В последние месяцы у Альфонсо Дэвиса возникли разногласия с главным тренером мюнхенской команды Томасом Тухелем. О причинах этого конфликта ничего не известно. Однако это не первый футболист "Баварии", который конфликтует с тренерским штабом. Такая же ситуация сложилась у Лероя Сане.

В сезоне 2023/2024 Альфонсо Дэвис сыграл за "Баварию" десять матчей во всех турнирах, в которых сделал три результативные передачи.

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