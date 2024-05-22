Баварія запропонує контракт новому тренеру — хто ним став

Гравці ФК Баварія. Фото: S. Mellar. FC Bayern

Німецька "Баварія" визначилась з кандидатом на посаду головного тренера. Керівництво клубу запропонує контракт 38-річному Венсану Компані.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг у мережі Х.

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Зазначається, що Венсан вже готовий очолити клуб, адже з іншим ймовірним кандидатом на цю посаду Почеттіно переговорів ще не було.

🚨🔴 Excl. News #Kompany | FC Bayern are still in concrete and positive talks with Kompany!



➡️ Kompany is currently Bayern's preferred solution. Eberl and Freund want him

➡️ This is also because the 38 y/o is ready to take on the challenge at Bayern

➡️ However, there are no… pic.twitter.com/ddGhwc65BC — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 22, 2024

Відомо, що сторони вже ведуть відповідні переговори, проте офіційного підтвердження цьому ще немає.

Бельгійський тренер "Бернлі" приваблює керівництво "Баварії" тим, що готовий приймати виклики, які поставить перед ним команда. За його призначення виступають директори мюнхенців Макс Еберль та Крістоф Фройнд.

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