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Баварія запропонує контракт дуже молодому тренеру — клуб вже веде перемовини

22 травня 2024 18:03
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Баварія запропонує контракт новому тренеру — хто ним став
Гравці ФК Баварія. Фото: S. Mellar. FC Bayern
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Німецька "Баварія" визначилась з кандидатом на посаду головного тренера. Керівництво клубу запропонує контракт 38-річному Венсану Компані. 

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг у мережі Х.

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Зазначається, що Венсан вже готовий очолити клуб, адже з іншим ймовірним кандидатом на цю посаду Почеттіно переговорів ще не було. 

 

 

Відомо, що сторони вже ведуть відповідні переговори, проте офіційного підтвердження цьому ще немає. 

Бельгійський тренер "Бернлі" приваблює керівництво "Баварії" тим, що готовий приймати виклики, які поставить перед ним команда. За його призначення виступають директори мюнхенців Макс Еберль та Крістоф Фройнд. 

Нагадаємо, Мудрик може піти з "Челсі" слідом за Почеттіно — на Михайла претендує топклуб.

Супряга та ще два гравці "Динамо" вирішили влітку змінити клуб.

Мбаппе не зіграє за збірну Франції влітку.

Лунін засмучений через кадрову ситуацію в "Реалі".

У "Жироні" розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера.

Німеччина
футбол
Баварія
Маурісіо Почеттіно
тренер

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