Баварія знайшла заміну Тухелю в АПЛ — хто очолить команду

Томас Франк. Фото: News Group Newspapers/Arfa Griffiths

Німецька "Баварія" провела переговори із головним тренером клубу англійської Прем'єр-ліги "Брентфорд". Томас Франк може стати новим наставником "Баварії" після Томаса Тухеля, який відмовився продовжувати співпрацю з клубом.

Про це йдеться в дописі Bayern & Germany.

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В німецькій пресі з'являлась інформація про те, що "Баварія" зосередила пошуки нового тренера саме в чемпіонаті Англії. Керівництво клубу хоче попрацювати із людиною не з "гучним іменем", а з тим, чиї ідеї приймуть усі члени правління.

Summary of all recent coaching news:



• Bayern now focused on the Premier League in their search (Bild/Sky)

• Mainly from the clubs that are not in the top third of the table (Bild)

• Vincent Kompany is a candidate and was discussed internally (Fabrizio Romano/Sky), talks also… — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 20, 2024

Одним із найголовніших кандидатів є Томас Франк, який наразі очолює "Брентфорд". Його угода з клубом діє до 2027 року.

За інформацією видання Sky, такі відомі спортсмени, як Флік, тен Хег, Зідан, Гласнер, Моурінью більше не є кандидатами на посаду головного тренера.

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