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Баварія знайшла заміну Тухелю в АПЛ — хто очолить команду

21 травня 2024 16:20
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Баварія знайшла заміну Тухелю в АПЛ — хто очолить команду
Томас Франк. Фото: News Group Newspapers/Arfa Griffiths
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Німецька "Баварія" провела переговори із головним тренером клубу англійської Прем'єр-ліги "Брентфорд". Томас Франк може стати новим наставником "Баварії" після Томаса Тухеля, який відмовився продовжувати співпрацю з клубом. 

Про це йдеться в дописі Bayern & Germany

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В німецькій пресі з'являлась інформація про те, що "Баварія" зосередила пошуки нового тренера саме в чемпіонаті Англії. Керівництво клубу хоче попрацювати із людиною не з "гучним іменем", а з тим, чиї ідеї приймуть усі члени правління. 

Одним із найголовніших кандидатів є Томас Франк, який наразі очолює "Брентфорд". Його угода з клубом діє до 2027 року. 

За інформацією видання Sky, такі відомі спортсмени, як Флік, тен Хег, Зідан, Гласнер, Моурінью більше не є кандидатами на посаду головного тренера. 

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футбол
Баварія
тренер
Томас Тухель

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