Тухель відмовив Баварії — хто стане новим тренером мюнхенської команди

Томас Тухель під час матчу "Баварії". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Відомий фахівець Томас Тухель влітку піде з посади головного тренера "Баварії". Керівництво мюнхенського клубу вже шукає нового наставника.

Ексчемпіони Німеччини хотіли продовжити контракт із Тухелем, але він відмовив "Баварії", повідомляє Bild.

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Мюнхенський клуб провів невдалий сезон. Вперше за 11 років "Баварія" не зуміла стати чемпіоном Німеччини. Але при цьому Томас Тухель вивів команду до півфіналу Ліги чемпіонів. Долю путівки у вирішальний матч ЛЧ було вирішено наприкінці поєдинку у відповідь з "Реалом".

Керівництво "Баварії" хотіло переконати Тухеля передумати та залишитись у клубі. Ще в лютому Томас пообіцяв, що піде з команди наприкінці сезону, проте пізніше під тиском уболівальників припустився, що може змінити рішення.

Мануель Ноєр не хотів, щоб Томас Тухель йшов. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Хто очолить "Баварію" замість Тухеля

Німецький наставник та спортивний директор клубу провели переговори, щоб узгодити деталі нового контракту. Однак несподівано для всіх їх було перервано заявою Тухеля. Томас сказав, що не зумів домовитися з клубом і влітку все ж таки залишить Мюнхен.

Не відомо, що стало каменем спотикання у цих переговорах. Головними кандидатами на заміну Томасу Тухелю є тренер "Брайтона" Роберто Де Дзербі та екснаставник збірної Німеччини Ханс-Дітер Флік.

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