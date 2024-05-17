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Юрген Клопп зворушливо попрощався з Ліверпулем

17 травня 2024 12:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Юрген Клопп зворушливо попрощався з Ліверпулем
Юрген Клопп під час матчу "Ліверпуля". Фото: Reuters/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Німецький футбольний тренер Юрген Клопп востаннє оминув стадіон "Енфілд". Вже за місяць наставник піде з "Ліверпуля", в якому провів вісім років.

Клопп попрощався з кожним працівником футбольної арени, повідомляє офіційний сайт "Ліверпуля".

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Юрген Клопп влітку 2024 року достроково піде з "Ліверпуля". Декілька місяців тому 56-річний тренер зізнався, що йому потрібен відпочинок.

Прощання Клоппа з "Ліверпулем"

У неділю, 19 травня, німець проведе останній матч як головний тренер "червоних". Суперником команди стане "Вулвергемптон". Цьогорічний сезон "Ліверпуль" завершує без трофеїв.

За два дні до останнього поєдинку на стадіоні "Енфілд" Юрген Клопп на самоті прогулявся футбольною ареною. Він обійшов трибуни, час від часу зупинявся і задумливо дивився на поле. Тренер подякував кожному працівнику стадіону за допомогу та підтримку.

На чолі "Ліверпуля" Клопп виграв чемпіонат Англії, Лігу чемпіонів та ще кілька трофеїв.

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спорт
футбол
Ліверпуль
Юрген Клопп
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