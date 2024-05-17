Юрген Клопп трогательно попрощался с Ливерпулем

Юрген Клопп во время матча "Ливерпуля". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Немецкий футбольный тренер Юрген Клопп в последний раз обошел стадион "Энфилд". Уже через месяц наставник уйдет из "Ливерпуля", в котором провел восемь лет.

Клопп попрощался с каждым работником футбольной арены, сообщает официальный сайт "Ливерпуля".

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Юрген Клопп летом 2024 года досрочно уйдет из "Ливерпуля". Несколько месяцев назад 56-летний тренер признался в том, что ему необходим отдых.

Прощание Клоппа с "Ливерпулем"

В воскресенье, 19 мая, немец проведет последний матч в качестве главного тренера "красных". Соперником команды станет "Вулверхэмптон". Нынешний сезон "Ливерпуль" завершает без трофеев.

За несколько дней до последнего поединка на стадионе "Энфилд" Юрген Клопп в одиночестве прогулялся по футбольной арене. Он обошел трибуны, периодически останавливался и задумчиво смотрел на поле. Тренер поблагодарил каждого работника стадиона за помощь и поддержку.

Во главе "Ливерпуля" Клопп выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов и еще несколько трофеев.

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