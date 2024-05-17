Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Юрген Клопп трогательно попрощался с Ливерпулем arrow

Юрген Клопп трогательно попрощался с Ливерпулем

17 мая 2024 12:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Юрген Клопп трогательно попрощался с Ливерпулем
Юрген Клопп во время матча "Ливерпуля". Фото: Reuters/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Немецкий футбольный тренер Юрген Клопп в последний раз обошел стадион "Энфилд". Уже через месяц наставник уйдет из "Ливерпуля", в котором провел восемь лет.

Клопп попрощался с каждым работником футбольной арены, сообщает официальный сайт "Ливерпуля". 

Читайте также:

Юрген Клопп летом 2024 года досрочно уйдет из "Ливерпуля". Несколько месяцев назад 56-летний тренер признался в том, что ему необходим отдых. 

Прощание Клоппа с "Ливерпулем" 

В воскресенье, 19 мая, немец проведет последний матч в качестве главного тренера "красных". Соперником команды станет "Вулверхэмптон". Нынешний сезон "Ливерпуль" завершает без трофеев. 

За несколько дней до последнего поединка на стадионе "Энфилд" Юрген Клопп в одиночестве прогулялся по футбольной арене. Он обошел трибуны, периодически останавливался и задумчиво смотрел на поле. Тренер поблагодарил каждого работника стадиона за помощь и поддержку. 

Во главе "Ливерпуля" Клопп выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов и еще несколько трофеев. 

Напомним, Забарным интересуется один из самых титулованных клубов АПЛ. 

Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб. 

Беллингем не даст Довбику завоевать престижный трофей — о чем речь.

Шовковский попросит Суркиса продать одного из футболистов "Динамо".

"Жирона" продаст Довбика — известна стоимость форварда.

спорт
футбол
Ливерпуль
Юрген Клопп
тренер

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников