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Тухель отказал Баварии — кто станет новым тренером мюнхенской команды

17 мая 2024 15:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тухель отказал Баварии — кто станет новым тренером мюнхенской команды
Томас Тухель во время матча "Баварии". Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный специалист Томас Тухель летом уйдет с поста главного тренера "Баварии". Руководство мюнхенского клуба уже ищет нового наставника. 

Экс-чемпионы Германии хотели продлить контракт с Тухелем, но он отказал "Баварии", сообщает Bild

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Мюнхенский клуб провел неудачный сезон. Впервые за 11 лет "Бавария" не сумела стать чемпионом Германии. Но при этом Томас Тухель вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов. Судьба путевки в решающий матч ЛЧ была решена в самом конце ответного поединка с "Реалом". 

Руководство "Баварии" хотело убедить Тухеля передумать и остаться в клубе. Еще в феврале Томас пообещал, что уйдет из команды в конце сезона, однако позже под давлением болельщиков допустил, что может изменить решение. 

Мануэль Нойер и Томас Тухель
Мануэль Нойер не хотел, чтобы Томас Тухель уходил. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Кто возглавит "Баварию" вместо Тухеля 

Немецкий наставник и спортивный директор клуба провели переговоры, чтобы согласовать детали нового контракта. Однако неожиданно для всех они были прерваны заявлением Тухеля. Томас сказал, что не сумел договориться с клубом и летом все же покинет Мюнхен. 

Не известно, что стало камнем преткновения в этих переговорах. Главными кандидатами на замену Томасу Тухелю являются тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби и экс-наставник сборной Германии Ханс-Дитер Флик. 

Напомним, Забарным интересуется один из самых титулованных клубов АПЛ. 

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спорт
футбол
Бавария
тренер
Томас Тухель

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