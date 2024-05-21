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Бавария нашла замену Тухелю в АПЛ — кто возглавит команду

21 мая 2024 16:20
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Бавария нашла замену Тухелю в АПЛ — кто возглавит команду
Томас Франк. Фото: News Group Newspapers/Arfa Griffiths
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Немецкая "Бавария" провела переговоры с главным тренером клуба английской Премьер-лиги "Брентфорд". Томас Франк может стать новым наставником "Баварии" после Томаса Тухеля, отказавшегося продолжать сотрудничество с клубом.

Об этом говорится в сообщении Bayern & Germany.

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В немецких СМИ появлялась информация о том, что "Бавария" сосредоточила поиски нового тренера именно в чемпионате Англии. Руководство клуба хочет поработать с человеком не с "громким именем", а с тем, чьи идеи примут все члены правления.

Одним из главных кандидатов является Томас Франк, который возглавляет "Брентфорд". Его соглашение с клубом действует до 2027 года.

По информации издания Sky, такие известные спортсмены, как Флик, Тен Хег, Зидан, Гласнер, Моуринью больше не являются кандидатами на должность главного тренера.

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футбол
Бавария
тренер
Томас Тухель

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