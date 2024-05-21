Бавария нашла замену Тухелю в АПЛ — кто возглавит команду

Томас Франк. Фото: News Group Newspapers/Arfa Griffiths

Немецкая "Бавария" провела переговоры с главным тренером клуба английской Премьер-лиги "Брентфорд". Томас Франк может стать новым наставником "Баварии" после Томаса Тухеля, отказавшегося продолжать сотрудничество с клубом.

Об этом говорится в сообщении Bayern & Germany.

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В немецких СМИ появлялась информация о том, что "Бавария" сосредоточила поиски нового тренера именно в чемпионате Англии. Руководство клуба хочет поработать с человеком не с "громким именем", а с тем, чьи идеи примут все члены правления.

Сумма всех лучших информационных новостей:



• Байерн, ныне сфокусированный на Premier League в своем исследовании (Bild/Sky)

• Головно з клубов, которые не находятся в верхней части стола (Bild)

• Винцент Компании является участником и был разговаривается по-настоящему (Fabrizio Romano/Sky), говорится также… — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 20 мая, 2024

Одним из главных кандидатов является Томас Франк, который возглавляет "Брентфорд". Его соглашение с клубом действует до 2027 года.

По информации издания Sky, такие известные спортсмены, как Флик, Тен Хег, Зидан, Гласнер, Моуринью больше не являются кандидатами на должность главного тренера.

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