Бавария предложит контракт новому тренеру - кто им стал

Игроки ФК Бавария. Фото: S. Mellar. FC Bayern

Немецкая "Бавария" определилась с кандидатом на должность главного тренера. Руководство клуба предложит контракт 38-летнему Венсану Компани.

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в сети X.

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Отмечается, что Венсан уже готов возглавить клуб, ведь с другим вероятным кандидатом на этот пост Почеттино переговоров еще не было.

🚨🔴 Excl. Новости #Компания | FC Bayern остается в конкретных и положительных разговорах с Компании!



➡️ Компании является в настоящее время Bayern's preferred solution. Eberl and Freund want him

➡️ This is also because the 38 y/o ready to take on the challenge at Bayern

➡️ However, там нет… pic.twitter.com/ddGhwc65BC — Florian Plettenberg (@Plettigoal) 22 мая 2024

Известно, что стороны уже ведут соответствующие переговоры, однако, официального подтверждения этому еще нет.

Бельгийский тренер "Бернли" привлекает руководство "Баварии" тем, что готов принимать вызовы, которые поставит перед ним команда. За его назначение выступают директора мюнхенцев Макс Эберль и Кристоф Фрейнд.

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