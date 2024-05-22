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Бавария предложит контракт очень молодому тренеру — клуб уже ведет переговоры

22 мая 2024 18:03
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Бавария предложит контракт новому тренеру - кто им стал
Игроки ФК Бавария. Фото: S. Mellar. FC Bayern
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Немецкая "Бавария" определилась с кандидатом на должность главного тренера. Руководство клуба предложит контракт 38-летнему Венсану Компани.

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в сети X.

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Отмечается, что Венсан уже готов возглавить клуб, ведь с другим вероятным кандидатом на этот пост Почеттино переговоров еще не было.

 

 

Известно, что стороны уже ведут соответствующие переговоры, однако, официального подтверждения этому еще нет.

Бельгийский тренер "Бернли" привлекает руководство "Баварии" тем, что готов принимать вызовы, которые поставит перед ним команда. За его назначение выступают директора мюнхенцев Макс Эберль и Кристоф Фрейнд.

Напомним, Мудрик может уйти с "Челси" вслед за Почеттино — на Михаила претендует топклуб.

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Германия
футбол
Бавария
Маурисио Почеттино
тренер

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