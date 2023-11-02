"Баварія" зганьбилась у Кубку Німеччини — відео

Ветеран "Баварії" Томас Мюллер шокований. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

В 1/16 Кубку Німеччини мюнхенська "Баварія" зіграла з "Саарбрюкеном" із третього дивізіону. Суперник у чемпіона був дуже непримітний й тому майже ніхто не сумнівався в перемозі підопічних Томаса Тухеля.

Мало хто міг подумати, що ця гра завершиться найбільшим провалом клубу за час роботи Тухеля. Але "Баварія" програла, а "Саарбрюкен" увійшов у історію, повідомив портал Новини.LIVE.

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Для "Баварії" матч почався добре, оскільки вже на 16-й хвилині Томас Мюллер відкрив рахунок дальнім ударом в нижній кут воріт. Здавалось, що ще у першому таймі мюнхенці доведуть матч до впевненої перемоги. Натомість до перерви господарі зрівняли "цифри на табло" зусиллями Зонтгаймера.

У другій половині зустрічі "Баварія" мала безліч моментів, але жоден не реалізувала. Натомість "Саарбрюкен" на останніх секундах доданого часу вирвав перемогу. Марсель Гаус після прострілу з правого флангу на дальню стійку воріт "розстріляв" Мануеля Нойєра.

"Саарбрюкен" — "Баварія" — 2:1

Голи: Зонтгаймер, 45+1, Гаус, 90+6 — Мюллер, 16

"Саарбрюкен": Шрайбер, Ріццуто, Уаферро (Цивея, 71), Бедер, Цайц, Гаус, Рабіхич (Шмідт, 72), Зонтгаймер (Брюнкер, 83), Наїфі, Ді Мікеле Санчес (Кербер, 67), Штеле (Біада, 67).

"Баварія": Ноєр, Сарр (Гнабрі, 60), де Лігт (Лаймер, 25), Кім Мін Чже, Девіс, Кімміх, Кретціг (Мусіала, 60), Мюллер, Сане (Коман, 60), Шупо-Мотінг, Тель.

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