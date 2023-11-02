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"Бавария" опозорилась в Кубке Германии — видео

2 ноября 2023 09:59
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Агабекян Карен
редактор
"Бавария" опозорилась в Кубке Германии — видео
Ветеран "Баварии" Томас Мюллер в шоке. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Агабекян Карен
редактор

В 1/16 Кубка Германии мюнхенская "Бавария" сыграла с "Саарбрюкеном" из третьего дивизиона. Соперник у чемпиона был очень незаметен и поэтому почти никто не сомневался в победе подопечных Томаса Тухеля.

Мало кто мог подумать, что эта игра завершится самым большим провалом клуба за время работы Тухеля. Но Бавария проиграла, а Саарбрюкен вошел в историю, сообщил портал Новини.LIVE.

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Для "Баварии" матч начался хорошо, поскольку уже на 16-й минуте Томас Мюллер открыл счет дальним ударом в нижний угол ворот. Казалось, еще в первом тайме мюнхенцы доведут матч до уверенной победы. Но к перерыву хозяева сравнили "цифры на табло" усилиями Зонтгаймера.

Во второй половине встречи "Бавария" имела множество моментов, но ни один не реализовала. "Саарбрюкен" же на последних секундах добавленного времени вырвал победу. Марсель Гаусс после прострела с правого фланга на дальнюю стойку ворот "расстрелял" Мануэля Нойера.

"Саарбрюкен" — "Бавария" — 2:1

Голы: Зонтгаймер, 45+1, Гаусс, 90+6 — Мюллер, 16

"Саарбрюкен": Шрайбер, Риццуто, Уаферро (Цивея, 71), Бедер, Цайц, Гаусс, Рабихич (Шмидт, 72), Зонтгаймер (Брюнкер, 83), Наифи, Ди Микеле Санчес (Кербер, 67), Штеле 67).

"Бавария": Нойер, Сарр (Гнабри, 60), где Лигт (Лаймер, 25), Ким Мин Чже, Дэвис, Киммих, Кретциг (Мусиала, 60), Мюллер, Сане (Коман, 60), Шупо-Мотинг, Тель .

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