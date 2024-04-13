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Бех-Романчук сперечатиметься за золото Олімпіади без головної конкурентки — чому Рохас не поїде

13 квітня 2024 07:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Бех-Романчук сперечатиметься за золото Олімпіади без головної конкурентки — чому Рохас не поїде
Марина Бех-Романчук. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Шанси на золоту нагороду української легкоатлетки Марини Бех-Романчук на Олімпійських іграх значно зросли. Її головна конкурентка у потрійному стрибку, відома венесуельська спортсменка Юлімар Рохас не зможе виступити в Парижі через травму. 

Про це повідомила сама Рохас в своєму Instagram, передає Новини.LIVE.

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За словами Юлімар, вона отримала травму ахілла, яка завадить їй втілити свою мрію та представити рідну країну на Олімпійських Іграх.

"З великим болем та смутком змушена сказати, що під час тренування я, приземляючись після стрибка, відчула серйозний біль, який згодом діагностували як травму ахіллового сухожилля. Моє серце розбите, і я відчуваю смуток. Хочу перепросити за те, що не зможу представити Венесуелу на Олімпіаді у Парижі", — написала Рохас.

На Чемпіонаті світу перемогла Рохас

Зазначимо, що Юлімар на останньому Чемпіонаті Світу з легкої атлетики була головною конкуренткою Марини Бех-Романчук в потрійному стрибку, і саме венесуельська спортсменка виграла золото.

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Олімпійські ігри
Марина Бех
Легка атлетика
травма

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