Бех-Романчук сперечатиметься за золото Олімпіади без головної конкурентки — чому Рохас не поїде

Марина Бех-Романчук. Фото: Reuters

Шанси на золоту нагороду української легкоатлетки Марини Бех-Романчук на Олімпійських іграх значно зросли. Її головна конкурентка у потрійному стрибку, відома венесуельська спортсменка Юлімар Рохас не зможе виступити в Парижі через травму.

Про це повідомила сама Рохас в своєму Instagram, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

За словами Юлімар, вона отримала травму ахілла, яка завадить їй втілити свою мрію та представити рідну країну на Олімпійських Іграх.

"З великим болем та смутком змушена сказати, що під час тренування я, приземляючись після стрибка, відчула серйозний біль, який згодом діагностували як травму ахіллового сухожилля. Моє серце розбите, і я відчуваю смуток. Хочу перепросити за те, що не зможу представити Венесуелу на Олімпіаді у Парижі", — написала Рохас.

На Чемпіонаті світу перемогла Рохас

Зазначимо, що Юлімар на останньому Чемпіонаті Світу з легкої атлетики була головною конкуренткою Марини Бех-Романчук в потрійному стрибку, і саме венесуельська спортсменка виграла золото.

Нагадаємо, Зінченко чекає на трансфер з "Арсенала" — куди перейде українець.

Шапаренком цікавляться клуби з Італії та Франції — деталі.

Мілевський назвав найкращого футболіста, з яким разом грав.

Мудрик піде з "Челсі" через трансфер до Лондона відомого гравця.

"Ліверпуль" зазнав принизливої поразки від "Аталанти" й результати інших матчів ЛЄ.