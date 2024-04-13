Бех-Романчук будет спорить за золото Олимпиады без главной конкурентки — почему Рохас не поедет

Марина Бех-Романчук. Фото: Reuters

Шансы на золотую награду украинской легкоатлетки Марины Бех-Романчук на Олимпийских играх выросли. Ее главная конкурентка в тройном прыжке известная венесуэльская спортсменка Юлимар Рохас не сможет выступить в Париже из-за травмы.

Об этом сообщила сама Рохас в своем Instagram, передаёт Новини.LIVE.

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По словам Юлимара, она получила травму ахилла, которая помешает ей воплотить свою мечту и представить родную страну на Олимпийских Играх.

"С большой болью и грустью вынуждена сказать, что во время тренировки я, приземляясь после прыжка, почувствовала серьезную боль, которую впоследствии диагностировали как травму ахиллова сухожилия. Мое сердце разбито, и я чувствую грусть. Хочу извиниться за то, что не смогу представить Венесуэлу на Олимпиаде в Париже", — написала Рохас.

На Чемпионате мира победила Рохас

Отметим, что Юлимар на последнем Чемпионате Мира по легкой атлетике была главной конкуренткой Марины Бех-Романчук в тройном прыжке и именно венесуэльская спортсменка выиграла золото.

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