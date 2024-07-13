Бех-Романчук виборола бронзову медаль Діамантової ліги в Монако

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/

У Монако пройшов етап "Діамантової ліги". У секторі потрійного стрибка дебютувала у літньому сезоні українка Марина Бех-Романчук.

Бех-Романчук показала четвертий найкращий результат у сезоні, повідомив портал Новини.LIVE.

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Через травми українська легкоатлетка вперше в сезоні виступила в потрійному стрибку. 28-річна українка тривалий період відновлювалася від травми, а згодом готувалася до Олімпійських ігор.

У Монако Бех-Романчук посіла третє місце, стрибнувши у найкращій спробі на 14:81 м. Цей результат став четвертим у сезоні.

Українка поступилася лише кубинці Леянісі Перес Ернандес (14.96 м), а другою стала Тея Лафонд (14:87 м) із Домініканської республіки.

Зазначимо, що для Бех-Романчук це четвертий результат у кар'єрі. Найкращий стрибок у Марини був на чемпіонаті Європи в Мюнхені 2022 року — 15.02 м, на чемпіонаті світу-2023 у Будапешті українка стрибнула на 15.00 м, а в Цюріху 2022-го на 14.96 м.

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