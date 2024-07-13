Бех-Романчук завоевала бронзовую медаль Бриллиантовой лиги в Монако

Бех-Романчук завоевала медаль Бриллиантовой лиги
В Монако прошел этап "Бриллиантовой лиги". В секторе тройного прыжка дебютировала на летнем сезоне украинка Марина Бех-Романчук.
Бех-Романчук показала четвертый лучший результат в сезоне, сообщил портал Новини.LIVE.
Бех-Романчук завоевала медаль в Монако
Из-за травм украинская легкоатлетка впервые в сезоне выступила в тройном прыжке. 28-летняя украинка длительный период восстанавливалась от травмы, а затем готовилась к Олимпийским играм.
В Монако Бех-Романчук заняла третье место, прыгнув в лучшей попытке на 14:81 м. Этот результат стал четвертым в сезоне.
Украинка уступила лишь кубинке Леянисе Перес Эрнандес (14.96 м), а второй стала Тея Лафонд (14:87 м) из Доминиканской республики.
Отметим, что для Бех-Романчук это четвертый результат в карьере. Лучший прыжок у Марины был на чемпионате Европы в Мюнхене в 2022 году — 15.02 м, на чемпионате мира-2023 в Будапеште украинца прыгнула на 15.00 м, а в Цюриху в 2022-м на 14.96 м.
Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" — два клуба ведут борьбу за украинца.
Трубин выбрал новый клуб — "Бенфика" снизит трансферную стоимость украинца.
Лидеры "Наполи" Кварацхелия и Осимхен перейдут в "ПСЖ".
Испания — Англия — где смотреть финальный матч Евро-2024.
Миколенко выбрал новый клуб — "Эвертон" готовится для трансфера.
Читайте Новини.LIVE!