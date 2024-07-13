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Бех-Романчук завоевала медаль Бриллиантовой лиги

13 июля 2024 11:56
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Бех-Романчук завоевала бронзовую медаль Бриллиантовой лиги в Монако
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В Монако прошел этап "Бриллиантовой лиги". В секторе тройного прыжка дебютировала на летнем сезоне украинка Марина Бех-Романчук.

Бех-Романчук показала четвертый лучший результат в сезоне, сообщил портал Новини.LIVE.

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Из-за травм украинская легкоатлетка впервые в сезоне выступила в тройном прыжке. 28-летняя украинка длительный период восстанавливалась от травмы, а затем готовилась к Олимпийским играм.

В Монако Бех-Романчук заняла третье место, прыгнув в лучшей попытке на 14:81 м. Этот результат стал четвертым в сезоне.

Украинка уступила лишь кубинке Леянисе Перес Эрнандес (14.96 м), а второй стала Тея Лафонд (14:87 м) из Доминиканской республики.

Отметим, что для Бех-Романчук это четвертый результат в карьере. Лучший прыжок у Марины был на чемпионате Европы в Мюнхене в 2022 году — 15.02 м, на чемпионате мира-2023 в Будапеште украинца прыгнула на 15.00 м, а в Цюриху в 2022-м на 14.96 м.

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Марина Бех Легкая атлетика Бриллиантовая лига Сборная Украины по легкой атлетике

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