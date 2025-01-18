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Бех-Романчук з’явилася в горах у пікантному образі — фото

18 січня 2025 08:56
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Марина Бех-Романчук здивувала пікантним образом у мережі — фото
Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Титулована українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук продовжує відновлюватись від провального сезону. Спортсменка після теплих ОАЕ знову проводить відпочинок на гірськолижному курорті.

Цього разу українка з’явилася у пікантному образі. Фото з новим образом вона опублікувала в Instagram.

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Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Марина дуже активно займається соціальними мережами, де полюбляє публікувати пікантні фото. Завдяки таким публікаціям легкоатлетка стала однією з найпопулярніших в Україні, зібравши 506 тисяч фоловерів.

Бех-Романчук здивувала своїм образом

У новому образі Бех-Романчук показалась публіці у чорному комбінезоні, шубі та шапці з хутра. Ймовірно, спортсменка цим образом висміяла те, як деяких дівчат з України звикли сприймати у тому ж Куршавелі.

При цьому образ української спортсменки вийшов сексуальним. До того ж він сподобався її підписникам.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Зазначимо, що наразі у Бех-Романчук є багато вільного часу, оскільки вона вирішила пропустити зимовий сезон.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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