Марина Бех-Романчук удивила пикантным образом в сети — фото

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Титулованная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продолжает восстанавливаться от провального сезона. Спортсменка после теплых ОАЭ снова проводит отдых на горнолыжном курорте.

На этот раз украинка появилась в пикантном образе. Фото с новым образом она опубликовала в Instagram.

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Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Марина очень активно занимается социальными сетями, где любит публиковать пикантные фото. Благодаря таким публикациям легкоатлетка стала одной из самых популярных в Украине, собрав 506 тысяч фолловеров.

Бех-Романчук удивила своим образом

В новом образе Бех-Романчук показалась публике в черном комбинезоне, шубе и шапке из меха. Вероятно, спортсменка этим образом высмеяла то, как некоторых девушек из Украины привыкли воспринимать в том же Куршавеле.

При этом образ украинской спортсменки получился сексуальным. К тому же он понравился ее подписчикам.

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Отметим, что сейчас у Бех-Романчук есть много свободного времени, поскольку она решила пропустить зимний сезон.

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