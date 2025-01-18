Марина Бех-Романчук удивила пикантным образом в сети — фото

Бех-Романчук появилась в горах в пикантном образе — фото
Титулованная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продолжает восстанавливаться от провального сезона. Спортсменка после теплых ОАЭ снова проводит отдых на горнолыжном курорте.
На этот раз украинка появилась в пикантном образе. Фото с новым образом она опубликовала в Instagram.
Марина очень активно занимается социальными сетями, где любит публиковать пикантные фото. Благодаря таким публикациям легкоатлетка стала одной из самых популярных в Украине, собрав 506 тысяч фолловеров.
Бех-Романчук удивила своим образом
В новом образе Бех-Романчук показалась публике в черном комбинезоне, шубе и шапке из меха. Вероятно, спортсменка этим образом высмеяла то, как некоторых девушек из Украины привыкли воспринимать в том же Куршавеле.
При этом образ украинской спортсменки получился сексуальным. К тому же он понравился ее подписчикам.
Отметим, что сейчас у Бех-Романчук есть много свободного времени, поскольку она решила пропустить зимний сезон.
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