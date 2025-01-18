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Бех-Романчук появилась в горах в пикантном образе — фото

18 января 2025 08:56
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Марина Бех-Романчук удивила пикантным образом в сети — фото
Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Титулованная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продолжает восстанавливаться от провального сезона. Спортсменка после теплых ОАЭ снова проводит отдых на горнолыжном курорте.

На этот раз украинка появилась в пикантном образе. Фото с новым образом она опубликовала в Instagram.

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Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Марина очень активно занимается социальными сетями, где любит публиковать пикантные фото. Благодаря таким публикациям легкоатлетка стала одной из самых популярных в Украине, собрав 506 тысяч фолловеров.

Бех-Романчук удивила своим образом

В новом образе Бех-Романчук показалась публике в черном комбинезоне, шубе и шапке из меха. Вероятно, спортсменка этим образом высмеяла то, как некоторых девушек из Украины привыкли воспринимать в том же Куршавеле.

При этом образ украинской спортсменки получился сексуальным. К тому же он понравился ее подписчикам.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Отметим, что сейчас у Бех-Романчук есть много свободного времени, поскольку она решила пропустить зимний сезон.

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10:55 Пророссийский торт для мэра Труханова — скандал в Одессе

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10:51 Сына нардепа подозревают в хищении средств громады Львовщины

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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