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Бекхем збирається відсудити у шахраїв 1 млрд фунтів — деталі скандалу

9 травня 2024 15:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бекхем збирається відсудити у шахраїв 1 млрд фунтів — деталі скандалу
Девід Бекхем в Маямі. Фото: Reuters/David Swanson
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній футболіст збірної Англії Девід Бекхем вирішив боротися зі злочинцями, які продають підроблені товари. Йдеться про речі під брендами компаній, що належать власнику "Інтер Маямі".

Від імені Бекхема подано декілька позовів на загальну суму 1 млрд фунтів стерлінгів, повідомляє The Sun.

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Девід Бекхем належать ексклюзивні права на його ім'я та образ, під брендом якого 49-річний бізнесмен продає численні товари для широкого споживання. Власник американського футбольного клубу рекламує парфуми, одяг, аксесуари та навіть відеоігри.

Девід Бекхем
Девід Бекхем перед матчем "Інтер Маямі". Фото: Reuters/Daniel Becerril

Бекхем може заробити величезні гроші

Юридична компанія "DB Ventures" подала одразу кілька судових позовів проти компаній, що продають підробки під брендом колишнього футболіста за допомогою відомих маркетплейсів. Більшість таких шахрайських компаній розташовані в Азії.

У судових документах зазначено, що продавці навмисно змушували покупців вірити, що ті купують натуральні товари під брендом імені Девіда Бекхема.

Тиждень тому колишній футболіст виграв у Британії перший подібний позов до компаній, які були розташовані в США. Суд присудив відповідача виплатити Бекхему 240 млн фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, Ломаченко прокоментував погрози від легенди боксу — що сказав українець.

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спорт
футбол
шахрайство
Девід Бекхем
Інтер Маямі

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