Бекхем збирається відсудити у шахраїв 1 млрд фунтів — деталі скандалу

Девід Бекхем в Маямі. Фото: Reuters/David Swanson

Колишній футболіст збірної Англії Девід Бекхем вирішив боротися зі злочинцями, які продають підроблені товари. Йдеться про речі під брендами компаній, що належать власнику "Інтер Маямі".

Від імені Бекхема подано декілька позовів на загальну суму 1 млрд фунтів стерлінгів, повідомляє The Sun.

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Девід Бекхем належать ексклюзивні права на його ім'я та образ, під брендом якого 49-річний бізнесмен продає численні товари для широкого споживання. Власник американського футбольного клубу рекламує парфуми, одяг, аксесуари та навіть відеоігри.

Девід Бекхем перед матчем "Інтер Маямі". Фото: Reuters/Daniel Becerril

Бекхем може заробити величезні гроші

Юридична компанія "DB Ventures" подала одразу кілька судових позовів проти компаній, що продають підробки під брендом колишнього футболіста за допомогою відомих маркетплейсів. Більшість таких шахрайських компаній розташовані в Азії.

У судових документах зазначено, що продавці навмисно змушували покупців вірити, що ті купують натуральні товари під брендом імені Девіда Бекхема.

Тиждень тому колишній футболіст виграв у Британії перший подібний позов до компаній, які були розташовані в США. Суд присудив відповідача виплатити Бекхему 240 млн фунтів стерлінгів.

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