Бекхем може повернутися в "Манчестер Юнайтед": коли та в якій ролі
Колишный півзахисник збірної Англії Девід Бекхем може знову стати частиною "Манчестер Юнайтед". Власник американського клубу "Інтер Маямі" отримає посаду у структурі "червоних дияволів".
Відома причина запрошення Бекхема до "Юнайтед", повідомляє talkSPORT.
Колишній наслідний принц Катару шейх Джасім ібн Хамад Аль Тані продовжує переговори про купывлю англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед". Ця угода може стати рекордною в історії спорту.
Повернення Бекхема на "Олд Траффорд"
Британські журналісти вважають, що переговори перейшли у вирішальну стадію, і найближчим часом сторони укладуть угоду. Про це вказують десятки деталей. Наприклад, шейх Аль Тані має намір запросити в "Манчестер Юнайтед" 48-річного Девіда Бекхема.
Колишній півзахисник "червоних дияволів" має стати послом клубу у США. Є ймовірність, що власник "Інтер Маямі" отримає посаду у керівництві "Манчестер Юнайтед".
Девід Бекхем є вихованцем МЮ. Він виступав за англійський клуб із 1993 по 2003 роки.
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