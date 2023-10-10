Бекхем може повернутися в "Манчестер Юнайтед": коли та в якій ролі

Девід Бекхем на прем'єрі серіалу про себе. Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska

Колишный півзахисник збірної Англії Девід Бекхем може знову стати частиною "Манчестер Юнайтед". Власник американського клубу "Інтер Маямі" отримає посаду у структурі "червоних дияволів".

Відома причина запрошення Бекхема до "Юнайтед", повідомляє talkSPORT.

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Повернення Бекхема на "Олд Траффорд"

Британські журналісти вважають, що переговори перейшли у вирішальну стадію, і найближчим часом сторони укладуть угоду. Про це вказують десятки деталей. Наприклад, шейх Аль Тані має намір запросити в "Манчестер Юнайтед" 48-річного Девіда Бекхема.

Девід та Вікторія Бекхем на церемонії "Нетфлікс". Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska

Колишній півзахисник "червоних дияволів" має стати послом клубу у США. Є ймовірність, що власник "Інтер Маямі" отримає посаду у керівництві "Манчестер Юнайтед".

Девід Бекхем є вихованцем МЮ. Він виступав за англійський клуб із 1993 по 2003 роки.

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