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Бекхэм может вернуться в "Манчестер Юнайтед": когда и в какой роли

10 октября 2023 10:51
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Бекхэм может вернуться в "Манчестер Юнайтед": когда и в какой роли
Дэвид Бекхэм на премьере сериала о себе. Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм может снова стать частью "Манчестер Юнайтед". Владелец американского клуба "Интер Майами" получит должность в структуре "красных дьяволов". 

Известна причина приглашение Бекхэма в "Юнайтед", сообщает talkSPORT.

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Возвращение Бекхэма на "Олд Траффорд"

Британские журналисты считают, что переговоры перешли в решающую стадию, и в ближайшее время стороны заключат соглашение. На это указывают десятки деталей. К примеру, шейх Аль Тани твердо намерен пригласить в "Манчестер Юнайтед" 48-летнего Дэвида Бекхэма. 

Дэвид и Виктория Бекхэм
Дэвид и Виктория Бекхэм на церемонии "Нетфликс". Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska

Бывший полузащитник "красных дьяволов" должен стать послом клуба в США. Есть вероятность, что владелец "Интер Майами" получит должность в руководстве "Манчестер Юнайтед". 

Дэвид Бекхэм является воспитанником "МЮ". Он выступал за английский клуб с 1993 по 2003 год. 

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