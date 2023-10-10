Бекхэм может вернуться в "Манчестер Юнайтед": когда и в какой роли

Дэвид Бекхэм на премьере сериала о себе. Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм может снова стать частью "Манчестер Юнайтед". Владелец американского клуба "Интер Майами" получит должность в структуре "красных дьяволов".

Известна причина приглашение Бекхэма в "Юнайтед", сообщает talkSPORT.

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Возвращение Бекхэма на "Олд Траффорд"

Британские журналисты считают, что переговоры перешли в решающую стадию, и в ближайшее время стороны заключат соглашение. На это указывают десятки деталей. К примеру, шейх Аль Тани твердо намерен пригласить в "Манчестер Юнайтед" 48-летнего Дэвида Бекхэма.

Дэвид и Виктория Бекхэм на церемонии "Нетфликс". Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska

Бывший полузащитник "красных дьяволов" должен стать послом клуба в США. Есть вероятность, что владелец "Интер Майами" получит должность в руководстве "Манчестер Юнайтед".

Дэвид Бекхэм является воспитанником "МЮ". Он выступал за английский клуб с 1993 по 2003 год.

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