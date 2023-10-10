Бекхэм может вернуться в "Манчестер Юнайтед": когда и в какой роли
Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм может снова стать частью "Манчестер Юнайтед". Владелец американского клуба "Интер Майами" получит должность в структуре "красных дьяволов".
Известна причина приглашение Бекхэма в "Юнайтед", сообщает talkSPORT.
Бывший наследный принц Катара шейх Джасим ибн Хамад Аль Тани продолжает переговоры о покупке английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Эта сделка может стать рекордной в истории спорта.
Возвращение Бекхэма на "Олд Траффорд"
Британские журналисты считают, что переговоры перешли в решающую стадию, и в ближайшее время стороны заключат соглашение. На это указывают десятки деталей. К примеру, шейх Аль Тани твердо намерен пригласить в "Манчестер Юнайтед" 48-летнего Дэвида Бекхэма.
Бывший полузащитник "красных дьяволов" должен стать послом клуба в США. Есть вероятность, что владелец "Интер Майами" получит должность в руководстве "Манчестер Юнайтед".
Дэвид Бекхэм является воспитанником "МЮ". Он выступал за английский клуб с 1993 по 2003 год.
Напомним, Буяльский уйдет из "Динамо" уже в январе: куда перейдет игрок.
Мудрик оказался в центре скандала в "Челси": что известно.
Караваев назвал главную проблему сборной Украины перед матчами отбора на Евро-2024.
Шевченко удалил сообщение в поддержку Израиля.
Луческу может уйти из "Динамо" уже зимой: кто его заменит.
Сикан заинтересовал два итальянских клуба: "Шахтер" ждет предложения по игроку.