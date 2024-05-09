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Бекхэм собирается отсудить у мошенников 1 млрд фунтов — детали скандала

9 мая 2024 15:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бекхэм собирается отсудить у мошенников 1 млрд фунтов — детали скандала
Дэвид Бекхэм в Майами. Фото: Reuters/David Swanson
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм решил бороться с преступниками, которые продают поддельные товары. Речь идет о вещах под брендами компаний, принадлежащих владельцу "Интер Майами". 

От лица Бекхэма подано несколько исков на общую сумму в 1 млрд фунтов стерлингов, сообщает The Sun

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Дэвиду Бекхэму принадлежат эксклюзивные права на его имя и образ, под брендом которого 49-летний бизнесмен продает многочисленные товары для широкого потребления. Владелец американского футбольного клуба рекламирует парфюмы, одежду, аксессуары и даже видеоигры. 

Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм перед матчем "Интер Майами". Фото: Reuters/Daniel Becerril

Бекхэм может заработать огромные деньги 

Юридическая компания "DB Ventures" подала сразу несколько судебных исков против компаний, которые продают подделки под брендом бывшего футболиста с помощью известных маркетплейсов. Большинство таких мошеннических компаний расположены в Азии. 

В судебных документах указано, что продавцы намеренно заставляли покупателей верить в то, что те покупают натуральные товары под брендом имени Дэвида Бекхэма. 

Неделю назад бывший футболист выиграл в Британии первый подобный иск против компаний, которые были расположены в США. Суд присудил ответчика выплатить Бекхэму 240 млн фунтов стерлингов. 

Напомним, Ломаченко прокомментировал угрозы от легенды бокса — что сказал украинец. 

Лунин по новому контракту пробудет в "Реале" дольше, чем ожидалось. 

"Бенфика" продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб.

Лунин против "Баварии" — реакция иностранных фанатов на игру украинца в Лиге чемпионов.

Довбик решил, где продолжит карьеру в следующем сезоне.

спорт
футбол
мошенничество
Дэвид Бекхэм
Интер Майами

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