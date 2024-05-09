Бекхэм собирается отсудить у мошенников 1 млрд фунтов — детали скандала
Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм решил бороться с преступниками, которые продают поддельные товары. Речь идет о вещах под брендами компаний, принадлежащих владельцу "Интер Майами".
От лица Бекхэма подано несколько исков на общую сумму в 1 млрд фунтов стерлингов, сообщает The Sun.
Дэвиду Бекхэму принадлежат эксклюзивные права на его имя и образ, под брендом которого 49-летний бизнесмен продает многочисленные товары для широкого потребления. Владелец американского футбольного клуба рекламирует парфюмы, одежду, аксессуары и даже видеоигры.
Бекхэм может заработать огромные деньги
Юридическая компания "DB Ventures" подала сразу несколько судебных исков против компаний, которые продают подделки под брендом бывшего футболиста с помощью известных маркетплейсов. Большинство таких мошеннических компаний расположены в Азии.
В судебных документах указано, что продавцы намеренно заставляли покупателей верить в то, что те покупают натуральные товары под брендом имени Дэвида Бекхэма.
Неделю назад бывший футболист выиграл в Британии первый подобный иск против компаний, которые были расположены в США. Суд присудил ответчика выплатить Бекхэму 240 млн фунтов стерлингов.
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