Бекхэм собирается отсудить у мошенников 1 млрд фунтов — детали скандала

Дэвид Бекхэм в Майами. Фото: Reuters/David Swanson

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм решил бороться с преступниками, которые продают поддельные товары. Речь идет о вещах под брендами компаний, принадлежащих владельцу "Интер Майами".

От лица Бекхэма подано несколько исков на общую сумму в 1 млрд фунтов стерлингов, сообщает The Sun.

Читайте также:

Дэвиду Бекхэму принадлежат эксклюзивные права на его имя и образ, под брендом которого 49-летний бизнесмен продает многочисленные товары для широкого потребления. Владелец американского футбольного клуба рекламирует парфюмы, одежду, аксессуары и даже видеоигры.

Дэвид Бекхэм перед матчем "Интер Майами". Фото: Reuters/Daniel Becerril

Бекхэм может заработать огромные деньги

Юридическая компания "DB Ventures" подала сразу несколько судебных исков против компаний, которые продают подделки под брендом бывшего футболиста с помощью известных маркетплейсов. Большинство таких мошеннических компаний расположены в Азии.

В судебных документах указано, что продавцы намеренно заставляли покупателей верить в то, что те покупают натуральные товары под брендом имени Дэвида Бекхэма.

Неделю назад бывший футболист выиграл в Британии первый подобный иск против компаний, которые были расположены в США. Суд присудил ответчика выплатить Бекхэму 240 млн фунтов стерлингов.

Напомним, Ломаченко прокомментировал угрозы от легенды бокса — что сказал украинец.

Лунин по новому контракту пробудет в "Реале" дольше, чем ожидалось.

"Бенфика" продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб.

Лунин против "Баварии" — реакция иностранных фанатов на игру украинца в Лиге чемпионов.

Довбик решил, где продолжит карьеру в следующем сезоне.