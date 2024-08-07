Жан Беленюк пройшов у чвертьфінал олімпійського турніру з боротьби

Беленюк ефектно переміг у першому поєдинку на Олімпіаді-2024
Жан Беленюк бере участь на своїх третіх та останніх Олімпійських іграх. Українець вважається одним із головних претендентів на золоту медаль у греко-римській боротьбі.
Багаторазовий чемпіон світу та Європи розпочав турнір із впевненої перемоги, повідомляє портал Новини.LIVE.
Жан Беленюк воював з Цянь Хайтао у 1/8 турніру з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг. Українець упевнено переміг китайського спортсмена з рахунком 7:1.
Як Беленюк провів перший поєдинок
Хайтао першим отримав бал у протистоянні з Беленюком, але не зміг збільшити перевагу. Олімпійський чемпіон Токіо користуючись з правильної тактики та досвіду довів поєдинок до впевненої перемоги.
У чвертьфіналі турніру Жан Беленюк із представником Казахстану Нурсултаном Турсиновим.
У паралельному поєдинку українець Парвіз Насібов переміг серба Мате Немеша у ваговій категорії до 67 кг.
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