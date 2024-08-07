Жан Беленюк пройшов у чвертьфінал олімпійського турніру з боротьби

Жан Беленюк перемагає Цянь Хайтао. Фото: Reuters/Arlette Bashizi

Жан Беленюк бере участь на своїх третіх та останніх Олімпійських іграх. Українець вважається одним із головних претендентів на золоту медаль у греко-римській боротьбі.

Багаторазовий чемпіон світу та Європи розпочав турнір із впевненої перемоги, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Жан Беленюк воював з Цянь Хайтао у 1/8 турніру з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг. Українець упевнено переміг китайського спортсмена з рахунком 7:1.

Жан Беленюк на Олімпіаді у Парижі. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Як Беленюк провів перший поєдинок

Хайтао першим отримав бал у протистоянні з Беленюком, але не зміг збільшити перевагу. Олімпійський чемпіон Токіо користуючись з правильної тактики та досвіду довів поєдинок до впевненої перемоги.

У чвертьфіналі турніру Жан Беленюк із представником Казахстану Нурсултаном Турсиновим.

У паралельному поєдинку українець Парвіз Насібов переміг серба Мате Немеша у ваговій категорії до 67 кг.

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