Жан Беленюк прошел в четвертьфинал олимпийского турнира по борьбе

Беленюк эффектно победил в первом поединке на Олимпиаде-2024
Жан Беленюк принимает участие на своих третьих и последних Олимпийских играх. Украинец считается одним из главных претендентов на золотую медаль в греко-римской борьбе.
Многократный чемпион мира и Европы начал турнир с уверенной победы, сообщает портал Новини.LIVE.
Жан Беленюк сразился с Цянь Хайтао в 1/8 турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг. Украинец уверенно победил китайского спортсмена со счетом 7:1.
Как Беленюк провел первый поединок
Хайтао первым получил балл в противостоянии с Беленюком, но не смог увеличить преимущество. Олимпийский чемпион Токио за счет правильной тактики и опыта довел поединок до уверенной победы.
В четвертьфинале турнира Жан Беленюк с представителем Казахстана Нурсултаном Турсыновым.
В параллельном поединке украинец Парвиз Насибов победил серба Мате Немеша в весовой категории до 67 кг.
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