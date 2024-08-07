Жан Беленюк прошел в четвертьфинал олимпийского турнира по борьбе

Жан Беленюк побеждает Цянь Хайтао. Фото: Reuters/Arlette Bashizi

Жан Беленюк принимает участие на своих третьих и последних Олимпийских играх. Украинец считается одним из главных претендентов на золотую медаль в греко-римской борьбе.

Многократный чемпион мира и Европы начал турнир с уверенной победы, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Жан Беленюк сразился с Цянь Хайтао в 1/8 турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг. Украинец уверенно победил китайского спортсмена со счетом 7:1.

Жан Беленюк на Олимпиаде в Париже. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Как Беленюк провел первый поединок

Хайтао первым получил балл в противостоянии с Беленюком, но не смог увеличить преимущество. Олимпийский чемпион Токио за счет правильной тактики и опыта довел поединок до уверенной победы.

В четвертьфинале турнира Жан Беленюк с представителем Казахстана Нурсултаном Турсыновым.

В параллельном поединке украинец Парвиз Насибов победил серба Мате Немеша в весовой категории до 67 кг.

​​​​​Напомним, Бущан переходит в известный клуб — "Динамо" готовит трансфер.

Курьез на Олимпиаде-2024 — Кукук выиграл конкур на коне Томаса Мюллера.

Известная спортсменка сделала предложение своему возлюбленному на Олимпиаде-2024.

Лунин уйдет из "Реала" против своей воли — клуб хочет избавиться от украинца.

Французский олимпиец, зацепившийся пенисом за планку, получил денежное пикантное предложение.