Беленюк та Грушин принесли Україні дві медалі чемпіонату Європи
У Бухаресті розіграли медалі у греко-римській боротьбі у вазі до 63 кг та 87 кг. В обох категоріях Україну представили Олександр Грушин та Жан Беленюк.
Обидва борці принесли Україні медалі, повідомив портал Новини.LIVE.
Медалі Беленюка та Грушина
У вазі до 87 кг Беленюк на стадії чвертьфіналу програв росіянину Олександру Комарову, який представляє Сербію. Завдяки виходу другого до фіналу українець потрапив у втішні сутички.
Своїм шансом поборотися за медаль Жан скористався та переміг Іштвана Такаші з Угорщини.
У бою за бронзову медаль українець виграв у Іслама Аббасова з Азербайджану з рахунком 2-1.
Грушин у ваговій категорії до 63 кг зустрівся у фіналі з азербайджанцем Мараду Маммадовим та програв йому з рахунком 1-2.
До фіналу Грушин виграв у француза Стефана Клементе, Олександра Бікі та у вірменина з громадянством Болгарії Едмонда Назаряна.
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