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Беленюк та Грушин принесли Україні дві медалі чемпіонату Європи

13 лютого 2024 21:55
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Агабекян Карен
редактор
Беленюк та Грушин принесли Україні дві медалі чемпіонату Європи
Український борець Олександр Грушін. Фото: UWW
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Агабекян Карен
редактор

У Бухаресті розіграли медалі у греко-римській боротьбі у вазі до 63 кг та 87 кг. В обох категоріях Україну представили Олександр Грушин та Жан Беленюк.

Обидва борці принесли Україні медалі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Медалі Беленюка та Грушина

У вазі до 87 кг Беленюк на стадії чвертьфіналу програв росіянину Олександру Комарову, який представляє Сербію. Завдяки виходу другого до фіналу українець потрапив у втішні сутички.

Своїм шансом поборотися за медаль Жан скористався та переміг Іштвана Такаші з Угорщини.

У бою за бронзову медаль українець виграв у Іслама Аббасова з Азербайджану з рахунком 2-1.

Грушин у ваговій категорії до 63 кг зустрівся у фіналі з азербайджанцем Мараду Маммадовим та програв йому з рахунком 1-2.

До фіналу Грушин виграв у француза Стефана Клементе, Олександра Бікі та у вірменина з громадянством Болгарії Едмонда Назаряна.

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Жан Беленюк
боротьба
греко-римська боротьба
Олександр Грушин

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