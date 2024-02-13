Беленюк и Грушин принесли Украине две медали чемпионата Европы

Украинский борец Александр Грушин. Фото: UWW

В Бухаресте разыграли медали в греко-римской борьбе в весе до 63 кг и 87 кг. В обеих категориях Украину представили Александр Грушин и Жан Беленюк.

Оба борца принесли Украине медалей, сообщил портал Новини.LIVE.

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Медали Беленюка и Грушина

В весе до 87 кг Беленюк на стадии четвертьфинала проиграл представляющему Сербию россиянину Александру Комарову. Благодаря выходу второго в финал украинец попал в утешительные схватки.

Своим шансом побороться за медаль Жан воспользовался и победил Иштвана Такаши из Венгрии.

В схватке за бронзовую медаль украинец выиграл у Ислама Аббасова из Азербайджана со счетом 2-1.

Грушин в весовой категории до 63 кг встретился в финале с азербайджанцем Мараду Маммадовым и проиграл ему со счетом 1-2.

До финала Грушин выиграл у француза Стефана Клементе, Александра Бики и у армянина с гражданством Болгарии Эдмонда Назаряна.

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