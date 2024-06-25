Україна проти Бельгії на Євро-2024: у суперники є підсилення, але й дві втрати

Тома Менье на тренировке сборной Бельгии. Фото: instagram.com/thomas12meunier/

На чемпіонаті Європи-2024 26 червня пройдуть матчі третього туру в групі Е. В одному з них команда України зіграє проти Бельгії.

Напередодні гри головний тренер команди Доменіко Тедеско поділився хорошими новинами із лазарету команди, передає Standaard.

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Напередодні чемпіонату Європи-2024 Бельгія у товариському матчі з Люксембургом (3:0) втратила через травми ветеранів Тома Меньє та Акселя Вітселя.

За словами Тедеско, Меньє відновився від пошкодження та розпочав тренування в загальній групі. При цьому Вітсель досі працює індивідуально.

Крім Вітселя в матчі проти збірної України не зіграє основний гравець Доді Люкебакіо, якого відсторонили за перебір жовтих карток в перших двох турах.

Матч України та Бельгії почнеться о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що збірній Україні необхідна перемога над Бельгією, щоб пройти в плей-оф. У разі нічиєї або поразки шанси на участь в 1/8 фіналу команді Сергія Реброва може забезпечити лише перемога Румунії над Словаччиною.

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