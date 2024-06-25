Україна проти Бельгії на Євро-2024: у суперники є підсилення, але й дві втрати

Бельгія отримала потужне підсилення за день до матчу з Україною
На чемпіонаті Європи-2024 26 червня пройдуть матчі третього туру в групі Е. В одному з них команда України зіграє проти Бельгії.
Напередодні гри головний тренер команди Доменіко Тедеско поділився хорошими новинами із лазарету команди, передає Standaard.
Right back at it. 💪 #EURO2024 pic.twitter.com/S50OAuv33N— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 25, 2024
Хто повернувся в склад Бельгії
Напередодні чемпіонату Європи-2024 Бельгія у товариському матчі з Люксембургом (3:0) втратила через травми ветеранів Тома Меньє та Акселя Вітселя.
За словами Тедеско, Меньє відновився від пошкодження та розпочав тренування в загальній групі. При цьому Вітсель досі працює індивідуально.
Крім Вітселя в матчі проти збірної України не зіграє основний гравець Доді Люкебакіо, якого відсторонили за перебір жовтих карток в перших двох турах.
Матч України та Бельгії почнеться о 19:00 за київським часом.
Зазначимо, що збірній Україні необхідна перемога над Бельгією, щоб пройти в плей-оф. У разі нічиєї або поразки шанси на участь в 1/8 фіналу команді Сергія Реброва може забезпечити лише перемога Румунії над Словаччиною.
Нагадаємо, Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024.
"Жирона" вирішила, де гратиме Циганков наступного сезону.
"Реал" продає Луніна — де продовжить кар'єру голкіпер.
Забарний зацікавив один із найкращих клубів світу — що відомо.
Два футболісти "Дніпра-1" перейдуть до амбітного клубу УПЛ.
Читайте Новини.LIVE!