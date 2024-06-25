Україна проти Бельгії на Євро-2024: у суперники є підсилення, але й дві втрати

Тома Менье на тренировке сборной Бельгии. Фото: instagram.com/thomas12meunier/

На чемпионате Европы-2024 26 июня пройдут матчи третьего тура в группе Е. В одном из них команда Украины сыграет против Бельгии.

Накануне игры главный тренер команды Доменико Тедеско поделился хорошими новостями из лазарета команды, передает Standaard.

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В преддверии чемпионата Европы-2024 Бельгия в товарищеском матче с Люксембургом (3:0) потеряла из-за травм ветеранов Тома Менье и Акселя Витселя.

По словам Тедеско, Менье восстановился от повреждения и приступил к тренировкам в общей группе. При этом Витсель до сих пор работает индивидуально.

Кроме Витселя в матче против сборной Украины не сыграет основной игрок Доди Люкебакио, отстраненный за перебор желтых карточек в первых двух турах.

Матч Украины и Бельгии начнется в 19:00 по киевскому времени.

Отметим, что сборной Украины необходима победа над Бельгией, чтобы пройти в плей-офф. В случае ничьи или поражения шансы на участие в 1/8 финала команде Сергея Реброва может обеспечить только победа Румынии над Словакией.

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