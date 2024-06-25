Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Бельгия получила мощное усиление за день до матча с Украиной arrow

Бельгия получила мощное усиление за день до матча с Украиной

25 июня 2024 20:01
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Україна проти Бельгії на Євро-2024: у суперники є підсилення, але й дві втрати
Тома Менье на тренировке сборной Бельгии. Фото: instagram.com/thomas12meunier/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпионате Европы-2024 26 июня пройдут матчи третьего тура в группе Е. В одном из них команда Украины сыграет против Бельгии.

Накануне игры главный тренер команды Доменико Тедеско поделился хорошими новостями из лазарета команды, передает Standaard.

Читайте также:

Кто вернулся в состав Бельгии

В преддверии чемпионата Европы-2024 Бельгия в товарищеском матче с Люксембургом (3:0) потеряла из-за травм ветеранов Тома Менье и Акселя Витселя.

По словам Тедеско, Менье восстановился от повреждения и приступил к тренировкам в общей группе. При этом Витсель до сих пор работает индивидуально.

Кроме Витселя в матче против сборной Украины не сыграет основной игрок Доди Люкебакио, отстраненный за перебор желтых карточек в первых двух турах.

Матч Украины и Бельгии начнется в 19:00 по киевскому времени.

Отметим, что сборной Украины необходима победа над Бельгией, чтобы пройти в плей-офф. В случае ничьи или поражения шансы на участие в 1/8 финала команде Сергея Реброва может обеспечить только победа Румынии над Словакией.

Напомним, Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024.

"Жирона" решила, где будет играть Цыганков в следующем сезоне.

"Реал" продает Лунина — где продолжит карьеру голкипер. 

Забарный заинтересовал один из лучших клубов мира — что известно. 

Два футболиста "Днепра-1" перейдут в амбициозный клуб УПЛ.

футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024 по футболу
Сборная Бельгии по футболу

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление