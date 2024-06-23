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Бельгія впевнено перемогла Румунію та заплутала ситуацію у групі України

23 червня 2024 06:45
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Агабекян Карен
редактор
Бельгія перемогла Румунію 2-0, підтверджуючи статус фаворита групи Е
Бельгія обіграла Румунію на Євро-2024 Фото: x.com/BelRedDevils/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Відбувся другий матч другого туру у групі Е, де грає Україна. Збірна Бельгії реабілітувалася за поразку від словаків у матчі з Румунією.

Бельгія спромоглася виграти з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч Бельгія — Румунія

До матчу Бельгія була фаворитом та підтвердила це вже на другій хвилині. Лукаку із позначки 11-метрового скинув м'яч Тілемансу, який з лінії штрафного майданчика пробив низом у лівий кут воріт — 1:0.

За кілька хвилин після голу Румунія могла забити під поперечину, але Кастельс перевів м'яч на кутовий.

Після перших 15 хвилин у матчі гра стала односторонньою, де Бельгія створювала хороші моменти, але не змогла забити.

У другому таймі Бельгія продовжила контролювати матч та створювати моменти. Особливо близьким до голів був Лукаку. На 63-й хвилині Де Брюйне вивів Ромелу на побачення з голкіпером, і він забив. Проте гол скасували через міліметровий офсайд. Для форварда це вже третій скасований гол на Євро-2024.

Бельгії вдалося забити на 79-й хвилині. Воротар команди вибив м'яч так, що вивів Де Брюйне на ворота суперника, і він обіграв голкіпера румунів — 2:0.

Після двох турів у групі Е всі команди мають по три очки. Україна поки що йде на четвертій позиції через різницю забитих і пропущених голів.

Бельгія — Румунія — 2:0

Голи: Тілеманс, 2, де Брюйне, 79

Бельгія: Кастельс — Кастань, Фас, Вертонген — Доку (Караско, 72), Тілеманс (Мангала, 72), Онана, Теат (Дебаст, 76) — де Брюйне, Лукаку, Лукебакіо (Троссар, 56).

Головний тренер: Доменіко Тедеско.

Румунія: Ніце — Раціу (Сореску, 89), Дрегушин, Бурке, Банку — М. Марін (Олару, 67) — Ман, Р. Марін, Станчу, Міхейле (Хаджі, 68) — Дрегуш (Алібек, 80).

Головний тренер: Едуард Йорданеску

Попередження: Лукебакіо — Банку, М. Марін.

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