Бельгия победила Румынию 2-0, подтверждая статус фаворита группы Е

Бельгия обыграла Румынию на Евро-2024. Фото: x.com/BelRedDevils/

Состоялся второй матч второго тура в группе Е, где играет Украина. Сборная Бельгии реабилитировалась за поражение от словаков в матче с Румынией.

Бельгия смогла выиграть со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Бельгия — Румыния

До матча Бельгия была фаворитом и подтвердила это уже на второй минуте. Лукакой с отметки 11-метрового сбросил мяч назад, где Тилеманс с линии штрафной площадки пробил низом в левый угол ворот — 1:0.

Спустя несколько минут после гола Румыния могла забить под перекладину, но Кастельс перевел мяч на угловой.

После первых 15 минут в матче игра стала односторонней, где Бельгия создавала хорошие моменты, но не смогла забить.

Во втором тайме Бельгия продолжила контролировать матч и создавать моменты. Особенно близок к голам был Лукаку. На 63-й минуте Де Брюйне вывел Ромелу на свидание с голкипером, и он забил. Однако гол отменили из-за миллиметрового офсайда. Для форварда это уже третий отмененный гол на Евро-2024.

Бельгии удалось забить на 79-й минуте. Вратарь команды выбил мяч так, что вывел Де Брюйне на ворота соперник и он обыграл голкипера румын — 2:0.

После двух туров в группе Е все команды имеют по три очка. Украина пока идет на четвертой позиции из-за разницы забитых и пропущенных голов.

Бельгия — Румыния — 2:0

Голы: Тилеманс, 2, де Брюйне, 79

Бельгия: Кастельс — Кастань, Фас, Вертонген — Доку (Карраско, 72), Тилеманс (Мангала, 72), Онана, Теат (Дебаст, 76) — де Брюйне, Лукаку, Лукебакио (Троссар, 56).

Главный тренер: Доменико Тедеско.

Румыния: Нице — Рациу (Сореску, 89), Дрегушин, Бурке, Банку — М. Марин (Олару, 67) — Ман, Р. Марин, Станчу, Михейле (Хаджи, 68) — Дрегуш (Алибек, 80).

Главный тренер: Эдуард Йорданеску

Предупреждения: Лукебакио — Банку, М. Марин.

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