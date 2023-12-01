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Беллінгем отримав серйозну травму — коли він повернеться на поле

1 грудня 2023 13:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Беллінгем отримав серйозну травму — коли він повернеться на поле
Беллінгем у матчі чемпіонату Іспанії. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної Англії та мадридського "Реала" Джуд Беллінгем найближчими тижнями не допоможе своїй команді. Молодий футболіст буде змушений погодитись на операцію.

У Беллінгема травмовано плече, повідомляє The Athletic.

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Джуд Беллінгем став лідером атак мадридського "Реала" після переходу з дортмундської "Боруссії" минулого літа. Молодий 20-річний футболіст забиває голи майже в кожному матчі, і тепер "Реал" уже вже не мріє про трансфер Кіліана Мбаппе.

Операція Беллінгема

У поєдинку іспанської Ла-Ліги проти "Райо Вальєкано" (0:0) англійський півзахисник "королівського клубу" отримав травму плеча. Пошкодження виявилося досить серйозним і заважає Беллінгем грати. Джуд змушений погодитись із пропозицією медичного штабу "Реала". Найближчим часом він перенесе операцію.

Джуд Беллінгем
Беллінгем бореться із Замбо-Ангісса. Фото: REUTERS/Juan Medina

Спочатку в Мадриді сподівалися, що гравцеві не знадобиться хірургічне втручання, яке можна замінити консервативним лікуванням. Однак у разі Беллінгема можливий рецидив травми. Футболіст хоче цього уникнути, щоб зіграти на Євро-2024.

Джуд Беллінгем цього сезону забив за "Реал" 15 голів і зробив чотири результативні передачі у 16 матчах у всіх турнірах. Після операції він відновлюватиметься як мінімум до кінця січня 2024 року.

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