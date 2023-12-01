Беллингем получил серьезную травму — когда он вернется на поле

Беллингем в матче чемпионата Испании. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Полузащитник сборной Англии и мадридского "Реала" Джуд Беллингем в ближайшие недели не поможет своей команде. Молодой футболист будет вынужден согласиться на операцию.

У Беллингема травмировано плечо, сообщает The Athletic.

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Джуд Беллингем стал лидером атак мадридского "Реала" после перехода из дортмундской "Боруссии" минувшим летом. Молодой 20-летний футболист забивает голы почти в каждом матче, и теперь "Реал" уже не задумывается о трансфере Килиана Мбаппе.

Операция Беллингема

В поединке испанской Ла Лиги против "Райо Вальекано" (0:0) английский полузащитник "королевского клуба" получил травму плеча. Повреждение оказалось достаточно серьезным и мешает Беллингему играть. Джуд вынужден согласиться с предложением медицинского штаба "Реала". В ближайшее время он перенесет операцию.

Беллингем борется с Замбо-Ангисса. Фото: REUTERS/Juan Medina

Изначально в Мадриде надеялись на то, что игроку не понадобится хирургическое вмешательство, которое можно заменить консервативным лечением. Однако в случае с Беллингемом возможен рецидив травмы. Футболист хочет избежать этого, чтобы сыграть на Евро-2024.

Джуд Беллингем в этом сезоне забил за "Реал" 15 голов и сделал четыре результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах. После операции он будет восстанавливаться как минимум до конца января 2024 года.

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