Беллінгем розповів, за що вдячний дортмундській Боруссії

Джуд Беллінгем із золотою медаллю переможця Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Lee Smith

Півзахисник мадридського "Реала" Джуд Беллінгем вперше у кар'єрі виграв Лігу чемпіонів. У фіналі "королівський клуб" обіграв дортмундську "Боруссію".

Рік тому Беллінгем перейшов у "Реал" саме з "Боруссії", нагадує Marca.

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Джуд Беллінгем став одним із лідерів "Реала" у сезоні 2023/2024. "Королівський клуб" заплатив "Боруссії" за англійського футболіста 103 млн євро. Півзахисник зіграв 42 матчі у всіх турнірах, забив 23 голи та зробив 13 результативних передач.

Беллінгем втішає Байно-Гіттенса. Фото: Reuters/Claudia Greco

Що Беллінгем сказав про "Боруссію"

У фіналі Ліги чемпіонів англійський півзахисник не зміг забити гол, але зробив важливий внесок у перемогу "Реала". Перед тим, як відсвяткувати перемогу, Джуд Беллінгем підійшов до деяких футболістів "Боруссії", які були засмучені після фінального свистка. Англієць не забув, що багатьом зобов'язаний "джмелям".

"Ми не були найкращою командою на полі в першому таймі. "Боруссія" здивувала нас, було важко їм протистояти. Дортмунд міг вести в рахунку 3:0 після першого тайму. Але вони не добили нас, і це стало фатальною помилкою. Я тішуся перемогою, але є й нотка смутку. Поважаю "Боруссію" і завжди буду вдячний цьому клубу", — розповів Беллінгем.

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