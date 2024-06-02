Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Беллінгем розповів, за що вдячний дортмундській Боруссії arrow

Беллінгем розповів, за що вдячний дортмундській Боруссії

2 червня 2024 09:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Беллінгем розповів, за що вдячний дортмундській Боруссії
Джуд Беллінгем із золотою медаллю переможця Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник мадридського "Реала" Джуд Беллінгем вперше у кар'єрі виграв Лігу чемпіонів. У фіналі "королівський клуб" обіграв дортмундську "Боруссію".

Рік тому Беллінгем перейшов у "Реал" саме з "Боруссії", нагадує Marca.

Читайте також:

Джуд Беллінгем став одним із лідерів "Реала" у сезоні 2023/2024. "Королівський клуб" заплатив "Боруссії" за англійського футболіста 103 млн євро. Півзахисник зіграв 42 матчі у всіх турнірах, забив 23 голи та зробив 13 результативних передач.

Фінал Ліги чемпіонів Боруссія - Реал Мадрид
Беллінгем втішає Байно-Гіттенса. Фото: Reuters/Claudia Greco

Що Беллінгем сказав про "Боруссію"

У фіналі Ліги чемпіонів англійський півзахисник не зміг забити гол, але зробив важливий внесок у перемогу "Реала". Перед тим, як відсвяткувати перемогу, Джуд Беллінгем підійшов до деяких футболістів "Боруссії", які були засмучені після фінального свистка. Англієць не забув, що багатьом зобов'язаний "джмелям".

"Ми не були найкращою командою на полі в першому таймі. "Боруссія" здивувала нас, було важко їм протистояти. Дортмунд міг вести в рахунку 3:0 після першого тайму. Але вони не добили нас, і це стало фатальною помилкою. Я тішуся перемогою, але є й нотка смутку. Поважаю "Боруссію" і завжди буду вдячний цьому клубу", — розповів Беллінгем.

Нагадаємо, Лунін знову виграв Лігу чемпіонів та встановив рекорд українського футболу. 

Перемога "Реала" вивела "Шахтар" у груповий етап Ліги чемпіонів. 

Провалився продаж "Евертона" Миколенка.

Флік хоче прибрати з "Барселони" одразу двох лідерів команди. 

Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024. 

Реал Мадрид
футбол
Ліга чемпіонів
спорт
Джуд Беллінгем
Боруссія Дортмунд

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном