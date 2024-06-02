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Беллингем рассказал, за что благодарен дортмундской Боруссии

2 июня 2024 09:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Беллингем рассказал, за что благодарен дортмундской Боруссии
Джуд Беллингем с золотой медалью победителя Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем впервые в карьере выиграл Лигу чемпионов. В финале "королевский клуб" обыграл дортмундскую "Боруссию". 

Год назад Беллингем перешел в "Реал" именно из "Боруссии", напоминает Marca

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Джуд Беллингем стал одним из лидеров "Реала" в сезоне 2023/2024. "Королевский клуб" заплатил "Боруссии" за английского футболиста 103 млн евро. Полузащитник сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 13 результативных передач. 

Финал Лиги чемпионов Боруссия — Реал Мадрид
Беллингем утешает Байно-Гиттенса. Фото: Reuters/Claudia Greco

Что Беллингем сказал о "Боруссии" 

В финале Лиги чемпионов английский полузащитник не смог забить гол, но внес важный вклад в победу "Реала". Перед тем, как отпраздновать победу, Джуд Беллингем подошел к некоторым футболистам "Боруссии", которые были расстроены после финального свистка. Англичанин не забыл, что многим обязан "шмелям". 

"Мы не были лучшей командой на поле в первом тайме. "Боруссия" удивила нас, было сложно им противостоять. Дортмунд мог вести в счете 3:0 после первого тайма. Но они не добили нас, и это стало фатальной ошибкой. Я радуюсь победе, но есть и нотка грусти. Уважаю "Боруссию" и всегда буду благодарен этому клубу", — рассказал Беллингем. 

Напомним, Лунин снова выиграл Лигу чемпионов и установил рекорд украинского футбола.

Победа "Реала" вывела "Шахтер" в групповой этап Лиги чемпионов.

Провалилась продажа "Эвертона" Миколенко.

Флик хочет убрать из "Барселоны" сразу несколько лидеров команды

Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024.

Реал Мадрид
футбол
Лига чемпионов
спорт
Джуд Беллингем
Боруссия Дортмунд

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