Беллингем рассказал, за что благодарен дортмундской Боруссии

Джуд Беллингем с золотой медалью победителя Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Lee Smith

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем впервые в карьере выиграл Лигу чемпионов. В финале "королевский клуб" обыграл дортмундскую "Боруссию".

Год назад Беллингем перешел в "Реал" именно из "Боруссии", напоминает Marca.

Читайте также:

Джуд Беллингем стал одним из лидеров "Реала" в сезоне 2023/2024. "Королевский клуб" заплатил "Боруссии" за английского футболиста 103 млн евро. Полузащитник сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 13 результативных передач.

Беллингем утешает Байно-Гиттенса. Фото: Reuters/Claudia Greco

Что Беллингем сказал о "Боруссии"

В финале Лиги чемпионов английский полузащитник не смог забить гол, но внес важный вклад в победу "Реала". Перед тем, как отпраздновать победу, Джуд Беллингем подошел к некоторым футболистам "Боруссии", которые были расстроены после финального свистка. Англичанин не забыл, что многим обязан "шмелям".

"Мы не были лучшей командой на поле в первом тайме. "Боруссия" удивила нас, было сложно им противостоять. Дортмунд мог вести в счете 3:0 после первого тайма. Но они не добили нас, и это стало фатальной ошибкой. Я радуюсь победе, но есть и нотка грусти. Уважаю "Боруссию" и всегда буду благодарен этому клубу", — рассказал Беллингем.

Напомним, Лунин снова выиграл Лигу чемпионов и установил рекорд украинского футбола.

Победа "Реала" вывела "Шахтер" в групповой этап Лиги чемпионов.

Провалилась продажа "Эвертона" Миколенко.

Флик хочет убрать из "Барселоны" сразу несколько лидеров команды

Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024.