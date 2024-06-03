Джуд Беллінгем та Вінісіус Жуніор визнані найкращими гравцями Ліги чемпіонів

Беллінгем, Вінісіус та Куртуа визнані найкращими гравцями Ліги чемпіонів
Технічні спостерігачі УЄФА оголосили найкращого гравця та найкращого молодого футболіста за підсумками сезону 2023/24. Ними стали представники мадридського"Реалу" Вінісіус Жуніор та Джуд Беллінгем.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE.
Найкращі гравці сезону
Нападник "Реалу" Вінісіус Жуніор став найкращим гравцем сезону Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24.
"Вінісіус провів серію сенсаційних виступів за Мадрид протягом усієї переможної кампанії, забивши загалом шість голів, включаючи вирішальний гол у фіналі проти Дортмунда", — йдеться у повідомленні на сайті УЄФА.
Крім цього, найкращим молодим гравцем сезону Ліги Чемпіонів УЄФА визнало напівзахисника Джуда Беллінгема.
"Беллінгем провів чудовий дебютний сезон в іспанській столиці, кульмінацією якого став суботній тріумф у Лізі чемпіонів УЄФА над його колишнім клубом", — повідомляє пресслужба УЄФА.
👕✨ Introducing the 2023/24 UEFA Champions League Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/njYgChEOoc— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024
Крім цього, відзначили й Тібо Куртуа. Голкіпер став єдиним в історії. мадридського "Реалу", який записав на свій рахунок два "сухих" фінали Ліги Чемпіонів.
"Реал" у сезоні 2023/24 здобув свій 15-й титул Ліги чемпіонів — у фіналі гравці здолали дортмундську Борусію з рахунком 2:0.
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