Джуд Беллінгем та Вінісіус Жуніор визнані найкращими гравцями Ліги чемпіонів

Джуд Беллінгем. Фото: instagram.judebellingham

Технічні спостерігачі УЄФА оголосили найкращого гравця та найкращого молодого футболіста за підсумками сезону 2023/24. Ними стали представники мадридського"Реалу" Вінісіус Жуніор та Джуд Беллінгем.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Найкращі гравці сезону

Нападник "Реалу" Вінісіус Жуніор став найкращим гравцем сезону Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24.

"Вінісіус провів серію сенсаційних виступів за Мадрид протягом усієї переможної кампанії, забивши загалом шість голів, включаючи вирішальний гол у фіналі проти Дортмунда", — йдеться у повідомленні на сайті УЄФА.

Крім цього, найкращим молодим гравцем сезону Ліги Чемпіонів УЄФА визнало напівзахисника Джуда Беллінгема.

"Беллінгем провів чудовий дебютний сезон в іспанській столиці, кульмінацією якого став суботній тріумф у Лізі чемпіонів УЄФА над його колишнім клубом", — повідомляє пресслужба УЄФА.

👕✨ Introducing the 2023/24 UEFA Champions League Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/njYgChEOoc — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024

Крім цього, відзначили й Тібо Куртуа. Голкіпер став єдиним в історії. мадридського "Реалу", який записав на свій рахунок два "сухих" фінали Ліги Чемпіонів.

"Реал" у сезоні 2023/24 здобув свій 15-й титул Ліги чемпіонів — у фіналі гравці здолали дортмундську Борусію з рахунком 2:0.

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